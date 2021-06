CAC 40 : des prises de risques limitées avant la Fed

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note prudente mercredi matin, les investisseurs limitant leurs prises de risques à quelques heures des annonces de la Réserve fédérale.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison juin - prend toutefois 12,5 points à 6651,5 points, annonçant une poursuite de la séquence haussière bien en place depuis le début de l'année.



Au terme de ses deux jours de débats, le FOMC, le comité stratégique de la Fed, devrait s'abstenir de toute annonce spectaculaire dans son communiqué prévu dans la soirée.



Mais la conférence de presse de son président, Jerome Powell, pourrait fournir aux investisseurs de précieux enseignements quant à la trajectoire des décisions de politique monétaire à attendre dans les mois qui viennent.



La solidité de la reprise de l'économie américaine et la remontée de l'inflation plaident en faveur d'un resserrement, mais le redressement très progressif du marché de l'emploi semble justifier une approche en douceur.



'Alors que les marchés baignent dans un océan de tranquillité, une remise en cause plus sensible du caractère transitoire de l'inflation mercredi soir pourrait secouer les marchés, notamment si la Fed commence à parler d'un début de réflexion sur un ralentissement des achats d'actifs', prévient Alexandre Baradez, le responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Les derniers signes des difficultés rencontrées actuellement par l'économie américaine ont inclus, hier, une baisse plus marquée que prévu des ventes de détail ainsi qu'une remontée en flèche des prix producteurs.



En attendant le verdict de la Fed, le marché étudiera les différents indicateurs économiques prévus avant l'ouverture de Wall Street, à commencer par les statistiques mensuelles du marché de l'immobilier.



'Par manque de matériaux, la construction résidentielle ne tourne pas aussi vite que souhaité', soulignent les équipes d'Oddo BHF, qui notent néanmoins que la tendance du secteur reste haussière.



Autre élément susceptible d'influencer la tendance, les chiffres des prix à l'importation devraient confirmer l'existence de tensions inflationnistes, en particulier au sein du secteur de l'industrie manufacturière.



