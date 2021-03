CAC 40 : en hausse de 0,6%, les 6000 points à portée de main

A l'instar des principales bourses européennes, la place parisienne est dans le vert avec une progression de 0,5%, à 5988 points.



'Joe Biden a annoncé un objectif actualisé de déploiement de 200 millions de doses de vaccin contre le coronavirus au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir', soulignait-on jeudi soir chez Wells Fargo.



'Le coronavirus se propage actuellement assez différemment dans les pays industrialisés', note d'ailleurs Commerzbank ce matin, pointant des évolutions favorables au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais des aggravations en France et en Allemagne.



Au chapitre économique, a été publié ce matin à 11h l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. Le climat des affaires s'améliore de nouveau notablement en Allemagne en mars, l'indice ressort à 96,6 à comparer à 92,7 pour le mois précédent (révisé d'une première estimation de 92,4).



Outre-Atlantique, le Département du Commerce a indiqué que les dépenses de consommation des ménages avaient reculé de 1% en février par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, un recul un peu plus fort que celui attendu en consensus.



Cependant, la confiance du consommateur américain a bondi nettement en mars, selon l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, dont le baromètre ressort à 84,9 au titre du mois qui s'achève, à comparer à 76,8 en février.



Cet indice se trouve donc révisé en hausse sensible par rapport à son estimation initiale pour mars, parue en milieu de mois à 83. Par comparaison, Jefferies n'espérait qu'un relèvement vers 84 en donnée définitive.



Dans ce contexte, les indices boursiers américains sont dans le vert, le Dow Jones (+0,5%) se plaçant dans le sillage du Nasdaq et du S&P 500 (+0,6%).



Dans l'actualité des valeurs hexagonales, Capgemini annonce avoir finalisé l'acquisition de RXP Services en Australie, après en avoir reçu l'approbation à la majorité requise des actionnaires de RXP Services ainsi que celle de la Cour Fédérale Australienne.



EssilorLuxottica a indiqué jeudi soir avoir conclu un accord d'acquisition du réseau de laboratoires Walman, présenté comme partenaire de premier plan de nombreux acteurs de la santé visuelle aux États-Unis.



Rexel annonce que Patrick Berard quittera ses fonctions de directeur général le 1er septembre 2021 et sera alors remplacé par Guillaume Texier, qui rejoindra le groupe après avoir occupé plusieurs postes de direction chez Saint-Gobain.



Bic a déclaré que le recrutement d'un nouveau président non exécutif indépendant de son conseil d'administration restait en cours, mais a prévenu qu'il ne pourrait être finalisé avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires 2021.



Le titre Compagnie des Alpes gagne plus de 5% après la publication du décret sur la compensation partielle pour les exploitants à la montagne.

Michelin a annoncé la mise en service de son premier atelier de production automatisé en France de masques, sur son site de Combaude, près de Clermont-Ferrand.



Airbus a lancé 'Tripset', une application gratuite destinée aux voyageurs du monde entier permettant de regrouper l'ensemble des informations nécessaires sur les vols, les modalités de voyage et les restrictions ou exigences sanitaires locales en fonction des destinations choisies.



Roche a annoncé que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'approbation de Tecentriq en tant que traitement en première ligne des adultes atteints d'un type de cancer du poumon non à petites cellules métastatique.



Enfin, Teleperformance a annoncé que ses opérations en Europe ont remporté 11 médailles à l'occasion des European Contact Center & Customer Service Awards (ECCCSA) du 16 mars dernier.



