CAC 40 : l'inflation américaine va déterminer la tendance

La Bourse de Paris devrait ouvrir en territoire négatif mercredi matin dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine, qui devraient déterminer la tendance du jour.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin mai - se replie d'environ 38 points à 6217 points, annonçant un début de séance dans le rouge.



L'indicateur des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois d'avril - qui tombera une heure avant l'ouverture de New York - sera scruté de près dans un contexte de crainte sur une résurgence de l'inflation.



Les pressions inflationnistes s'accumulent aux Etats-Unis depuis quelques mois et les investisseurs craignent que ces tensions conduisent la Réserve fédérale à durcir sa politique monétaire, peut-être dès cet été.



La moyenne des estimations des économistes prévoit un chiffre de 3,6% en rythme annuel, dont une hausse de 2,3% pour l'indice d'inflation de base dit 'core', c'est-à-dire une progression supérieure à l'objectif des 2% fixé par la Fed.



'Si l'inflation reste trop longtemps supérieure à l'objectif, la Réserve fédérale devra avoir le courage de durcir sa politique monétaire malgré le coût que cela engendrerait pour l'économie', prévient William De Vijlder, le directeur de la recherche économique du groupe BNP Paribas.



Les intervenants de marché prendront également connaissance des derniers chiffres de l'inflation en France et en Allemagne, qui devraient là encore remonter en flèche en raison de la hausse des prix de l'énergie.



Hier, la Bourse de Paris avait réussi à limiter la casse en dépit du mouvement de correction qui s'est opéré sur l'ensemble des places mondiales.



Au coup de cloche final, le CAC cédait moins de 1,9% et parvenait à préserver sa zone support des 6265/6270 points.



A Wall Street, les marchés d'actions ont eux aussi limité les dégâts hier soir, le Nasdaq en particulier n'ayant perdu que 0,1% après avoir perdu 2,2% au plus bas de la séance.



Les 'futures' sur indices américains signalent pour l'instant une ouverture en baisse à New York ce mercredi, mais la statistique des prix à la consommation pourrait changer la donne.



