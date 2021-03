CAC 40 : la Fed délivre un message jugé rassurant

Sansdents - Je vous décrie la situation de la Pandémie en septembre 2021: La France achève son 5e confinement, avec plus de 200000 morts en 20 mois. Les USA malgré l'arrivée de Biden (ultra droitier pire que Trump) en sont aussi à plus de 1200 000 morts avec un nouveau record de morts, par jour (plus de 7000). Idem au Brésil, en Inde, et au Mexique. Seulement 2 morts en Chine communiste depuis mai 2020 là où les USA ont de 3 à 5000 morts par jour. Les nouveaux variants UK, Brésilien, d’Afrique du Sud et du Japon, ainsi que les variant Texan, de Floride, de Louisiane, du Delaware et de NY encore plus mortels rendent totalement inefficaces les 2 vaccins boursiers US. Sur le plan des vaccins seuls les vaccins chinois diffusés en Chine à plus de 1 milliard de personne et le vaccin Russe sont efficaces. Les 2 vaccins boursiers US sont totalement inefficaces et dangereux. Pfizer et Moderna sont en faillite. Biden et son adjointe ont d’ailleurs choppés le COVID 19 malgré les 2 vaccins boursiers et son réanimation dans le coma depuis 3 mois tout comme tout le staff de Washington. L’épidémie a même gagné les Porte-avions, les Sous-marins, autres navires militaires US dont tous les ports du monde refusent l’accueil….. Les USA, l'Europe, par haine anticommuniste, se refusent à faire appel aux 2 vaccins chinois comme au vaccin russe et sombrent sous le COVID 19 et la dépression économique. Sanders implore Biden de coopérer avec la Chine communiste et la Russie pour sauver les USA et l’Europe, qui s’y refuse obstinément. Seule la Chine communiste et la Russie ont vaincu le COVID 19 et voient leur croissance économique repartir de plus belle. Moi en 2022 je voterai pour l’excellent Président XI et le PCC !