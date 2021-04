CAC 40 : la pause de la veille devrait se prolonger

La Bourse de Paris devrait prolonger sa pause de la veille vendredi, les investisseurs restant prudents avant la publication de plusieurs indicateurs-clé sur l'économie en Europe et aux Etats-Unis.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin mai - se replie de 0,5 point à 6248,5 points, annonçant une ouverture inchangée ou presque.



L'Insee a indiqué ce matin que le PIB de la France avait à nouveau augmenté au premier trimestre, marquant un rebond de 0,4% après un repli de 1,4% au quatrième trimestre 2020.



Le rebond s'avère cependant limité, fait remarquer l'institut de la statistique, avec un PIB qui demeure inférieur de 4,4% à son niveau du quatrième trimestre 2019, c'est-à-dire avant la pandémie.



'Sachant que la France subit un confinement depuis la moitié du deuxième trimestre, il est peu probable que l'activité signe un redressement soutenu avant l'été', préviennent ce matin les équipes de Capital Economics.



Toujours du côté des statistiques, les investisseurs suivront en fin de matinée les chiffres de l'inflation dans la zone euro.



Les économistes s'attendent à ce que les effets de bases, surtout dans l'énergie, poussent les prix à la hausse, de 1,3% vers 1,6% sur un an.



L'inflation sous-jacente devrait, elle, rester faible, c'est-à-dire inférieure à 1%, confortant l'idée que les tensions de prix ne sont que 'transitoires'.



Le marché parisien avait fini sur un repli de l'ordre de 0,1% hier, juste au-dessus des 6300 points, dans des volumes un peu plus étoffés que les trois séances précédentes.



Le CAC 40 affiche désormais un gains de 13,5% depuis le 1er janvier, ce qui fait dire à certains stratèges que les bonnes nouvelles concernant l'économie et les résultats sont maintenant bien intégrées dans les cours.



A Wall Street, le S&P 500 a atteint un nouveau plus haut historique hier, dans un climat d'optimisme entourant les résultats d'entreprises et le redressement de l'économie.



Les investisseurs espèrent que les statistiques au programme aujourd'hui (dépenses des ménages, confiance des consommateurs du Michigan) confirmeront la bonne passe traversée par les Etats-Unis.



Publiés après la clôture hier soir, les résultats trimestriels d'Amazon n'ont pas déçu, comme d'habitude.



Le géant de l'Internet affiche un bénéfice record et des ventes historiques d'un montant de 108,5 milliards de dollars au premier trimestre, contre 75,4 milliards un an plus tôt.



Le titre gagnait 4% hors séance, avec un nouveau record absolu à 3.600 dollars à la clé.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.