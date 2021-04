CAC 40 : la prudence de mise à la veille des annonces de la

Le calme règne sur les marchés ce matin, l'indice parisien oscillant faiblement autour des 6276 points (-0,1% / +0,1%).



A la veille des annonces de politique monétaire de la Fed, les investisseurs semblent jouer la carte de la prudence.



La Réserve fédérale entame aujourd'hui deux jours de débats stratégiques à l'issue desquels l'institution devrait opter pour un 'statu quo'.



Economistes et investisseurs s'attendent à ce que la Fed attende la fin d'année avant de réévaluer ses rachats d'actifs, mais ils resteront toutefois attentifs, demain, au discours de son président Jerome Powell.



Le rythme des publications trimestrielles va par ailleurs nettement s'accélérer au cours des journées à venir.



En Europe, des poids-lourds de la trempe d'ABB, bp, HSBC, Novartis ou UBS ont dévoilé leurs résultats ce matin.



Aux Etats-Unis, la journée sera marquée par un nombre tout aussi important d'annonces, dont celles de 3M, GE, Eli Lilly et UPS avant la présentation, ce soir, des comptes des géants technologiques Alphabet et Microsoft.



Hier soir, Tesla a fait état d'un nouveau trimestre bénéficiaire, porté davantage par les profits sur le bitcoin que par ses ventes d'automobiles, qui ont atteint 10,4 milliards de dollars contre 10,3 milliards attendus.



Si Wall Street a entamé la semaine sans direction si l'on fait la moyenne du Dow Jones (-0,2%) et du S&P 500 (+0,2%), le tableau est en fait beaucoup plus souriant qu'il n'y parait puisque le S&P 500 a réussi à établir lundi un nouveau record à 4187 points.



Les investisseurs surveilleront dans le courant de l'après-midi l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui devrait avoir poursuivi son redressement en avril avec le succès de la campagne de vaccination aux Etats-Unis et la baisse du nombre de chômeurs.



'L'indice du Conference Board a encore beaucoup à rattraper pour atteindre son niveau pré-pandémie', rappellent les équipes d'Oddo BHF.



Du côté des valeurs, Alten signe actuellement la plus forte hausse du SBF120 (+6,7%). Invest Securities a d'ailleurs intégré le titre à sa 'Sélection Invest Securities', tout en réaffirmant sa recommandation 'achat' et en relevant son objectif de cours de 110 à 128 euros, mettant en avant une 'inflexion spectaculaire de la dynamique d'activité'.



En revanche, bioMérieux lâche près de 9% après avoir révisé à la baisse son objectif de croissance annuelle. Dans un contexte très incertain et une évolution contrastée de la pandémie, la croissance organique des ventes pour l'année 2021 n'est plus attendue que de neutre à autour de 5%. L'objectif annuel de résultat courant contributif est toutefois maintenu.



De son côté, Schneider Electric indique aujourd'hui relever ses prévisions pour l'année 2021, anticipant désormais une croissance organique de l'EBITA ajusté comprise entre +14 et +20%. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 s'élève à 6,53 milliards d'euros, soit une hausse organique de +13,5%, soutenue par ses deux activités gestion de l'énergie (+13,7%) et automatismes industriels (+12,9%).



Enfin, hier soir, Michelin (-2,5%) a annoncé des ventes de 5,4 MdsE au titre du 1er trimestre, soit une progression de 2,3% à parités courantes (ou +8,3% à iso parité), une activité portée par le dynamisme du secteur automobile (+3,7%) et du transport routier (+2,1%).









