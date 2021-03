CAC 40 : la tendance haussière se fragilise

La Bourse de Paris devrait reculer jeudi à l'ouverture, dans le sillage de la clôture négative de Wall Street, plombée la veille par des statistiques décevantes.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - recule de 18 points à 5920 points, annonçant un début de séance sur une note négative.



Depuis quelques jours, l'accélération de la troisième vague épidémique en Europe vient renforcer les inquiétudes entourant la croissance déclenchées par le retard pris au niveau des campagnes de vaccination.



Les analystes de Capital Economics indiquent avoir revu à la baisse leur prévision de croissance pour la zone euro cette année, la ramenant de 4% à 3% du fait de la prolongation des mesures de confinement.



'La reprise sera probablement retardée jusqu'au troisième trimestre de cette année et nous pensons que le PIB ne retrouvera son niveau d'avant la pandémie qu'au second semestre 2022', explique le bureau d'études londonien.



Hier, la Bourse de New York avait reculé suite à l'annonce d'une baisse inattendue de l'indice PMI au mois de mars. Autre donnée décevante, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont reculé de 1,1% en février.



Si le Dow Jones a fini quasiment à l'équilibre, à 32420 points, le Nasdaq Composite a lâché plus de 2% à 12962 points.



Côté statistiques, les investisseurs seront attentifs aujourd'hui aux inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis et à la troisième estimation du PIB américain de quatrième trimestre, attendues à l'heure du déjeuner.



D'un point de vue technique, les analystes mettent en évidence une tendance haussière qui tend à se fragiliser à Paris, où un premier point bas à 5850 points pourrait être annonciateur d'un changement de configuration.



'La réaction de l'indice CAC 40 sur ces premiers seuils supports d'inversion (5880 et 5850) sera déterminante', préviennent ainsi les équipes de Kiplink Finance.



