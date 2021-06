CAC 40 : la tendance s'alourdit encore

La Bourse de Paris devrait débuter en baisse lundi matin, pénalisée par un net alourdissement de la tendance après le basculement dans le rouge opéré vendredi.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - lâche 60 points à 6493 points, annonçant une ouverture en net repli.



Le marché parisien avait déjà brutalement dévissé de 1,5% vendredi, mettant fin à une série de sept semaines consécutives de hausse, alors que les places boursières semblaient se diriger vers une fin de semaine en douceur.



Les investisseurs ont subi une vraie douche froide au moment où James Bullard - le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis - a évoqué une hausse deux taux 'dès l'année prochaine s'il devenait nécessaire de contenir les pressions inflationnistes.



La séance de lundi devrait être relativement calme et les prises d'initiatives devraient se montrer limitées en l'absence d'événement politique ou économique majeur.



L'agenda macroéconomique s'annonce en effet très maigre ce lundi avec la parution aux Etats-Unis des ventes de logements anciens pour seule publication attendue.



Il faudra attendre mercredi pour prendre connaissance du principal rendez-vous de la semaine, les chiffres des dernières indices PMI en Europe.



Si les marchés d'actions européens se sont montrés très résilients depuis le début de l'année, notamment grâce à la réouverture de l'économie, certains stratèges redoutent un basculement de la tendance dans les semaines à venir.



En ce sens, les investisseurs garderont un oeil attentif sur les signaux émis par les grandes banques centrales.



De manière générale, les conditions financières restent accommodantes pour les actifs risqués et en particulier pour les actions, mais les propos de James Bullard vendredi et le dernier communiqué de la Fed montrent que les choses peuvent très vite changer.



Les intervenants attacheront donc une attention particulière à tous les indicateurs macroéconomiques (chômage, activité, inflation) susceptibles d'influencer les décisions de la banque centrale.



