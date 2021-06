CAC 40 : le marché se prépare à un retour de la volatilité

La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement lundi matin après s'être rapprochée de ses sommets au cours des dernières séances, les investisseurs optant pour une pause alors que cette première journée de la semaine s'annonce calme en termes d'indicateurs.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - grappille six points à 6624,5 points, annonçant un début de séance en très légère hausse.



Avec la levée des restrictions sanitaires, l'économie européenne poursuit son accélération, comme en attestent les bons PMI solides dévoilés la semaine passée.



Les analystes s'attendent toutefois à ce que le processus de réouverture de l'économie suive un chemin de plus en plus 'épineux' au cours des mois qui viennent.



'En raison de la nature sans précédent de la crise du Covid-19, il sera difficile de prévoir la voie vers un nouvel équilibre', préviennent les équipes de NN IP.



'Les pénuries de stocks et de main-d'oeuvre exacerberont la volatilité à court terme', avertit le gestionnaire d'actifs néerlandais.



Le contexte reste également marqué par un regain regain d'inquiétudes quant à l'évolution de la situation sanitaire et à la progression rapide du variant Delta.



Ce retour d'une volatilité accrue devrait pousser les intervenants de marché à revoir leur appétit pour le risque, très prononcé ces derniers mois, et avoir un impact sur les stratégies d'allocation d'actifs.



Après les déclarations parfois contradictoires des membres de la Fed, les opérateurs garderont aussi un oeil attentif sur les signaux envoyés par les banques centrales.



'L'inflexion du discours de la banque centrale américaine est indéniable, mais celle-ci devrait malgré tout rester accommodante pour les prochains mois', prophétisent les stratèges d'Edmond de Rothschild.



A ce titre, les investisseurs attendent avec impatience le rapport mensuel de l'emploi qui fera office, ce vendredi, de point d'orgue de la semaine.



Pour mémoire, la politique de la Fed reste largement conditionnée à la réalisation de 'nouveaux progrès substantiels' sur le marché du travail.



Les chiffres des créations de postes étaient ressortis au-dessous des attentes ces derniers mois, d'où la patience manifestée par la Fed, mais - au vu des solides statistiques des dernières semaines - les choses pourraient rapidement évoluer de ce côté.



