CAC 40 : les investisseurs en manque de catalyseurs

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse vendredi matin dans un marché en mal de carburant à l'issue des nombreuses réunions de banques centrales de la semaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - recule de 43 points à 6025 points, annonçant un début de séance dans le rouge.



La Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre ont su rassurer les investisseurs ces derniers jours, mais l'effet favorable lié à leur intervention semble désormais s'être émoussé.



Les rendements obligataires continuent par ailleurs de grimper dans un contexte de hausse des prévisions d'inflation et d'optimisme croissant quant à la solidité de la reprise mondiale.



Si rendement des Treasuries américaines à 10 ans se replie à 1,69%, il avait touché hier un plus haut depuis plus d'un an, au-delà de 1,75%.



La dynamique des marchés semble néanmoins rester favorable, avec des investisseurs qui tentent de se projeter au-delà des mesures de restriction à la circulation toujours en vigueur dans bon nombre de pays occidentaux.



Dans la dernière enquête 'European Fund Manager Survey' des analystes de Bank of America, la banque d'affaires américaine note que les perspectives de croissance établies par les gérants européens culminent à des plus hauts historiques.



BofA met également en avant le fort appétit pour le risque des gérants européens pour les titres 'value' (décotés) qu'ils voient surperformer les valeurs de croissance au cours des 12 prochains mois.



'Le sentiment positif qui anime les investisseurs constitue toutefois un motif de prudence', mettent en garde les équipes de NN IP.



'Il n'est pas forcément annonciateur d'un accès de faiblesse des marchés, dans la mesure où l'amélioration du tableau de l'économie semble le justifier, mais il implique un plus grand degré de vulnérabilité aux mauvaises nouvelles', rappelle le gestionnaire néerlandais.



A noter que la séance sera caractérisée par l'arrivée à échéance de toute une série de contrats d'options et de futures sur actions et indices, un phénomène dénommé 'quatre sorcières' qui génère habituellement beaucoup de volatilité.



Aucun indicateur économique de premier plan ne figure au programme de la journée.



