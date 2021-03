CAC 40 : les taux remontent, mais le calme demeure

La Bourse de Paris est attendue en hausse mardi à l'ouverture bien que le mouvement de correction sur les taux longs ait repris après leur récent reflux.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - avance de 21 points à 6034 points, annonçant un début de séance dans le vert.



Sur le marché obligataire, la tendance à la dégradation des rendements des emprunts d'Etat a repris ce matin, en particulier sur le dix ans américain qui se rapproche du seuil de 1,74%.



Mais, pour les analystes, ces tensions ne devraient pas s'accentuer davantage du fait de l'absence de véritable poussée inflationniste.



'Une hausse pérenne supplémentaire (au-delà de 1,6%) nous paraît compliquée à très court terme car cela engendre une correction des segments de marché dont la valorisation est tendue et in fine un regain d'aversion au risque', rappelle-t-on chez Exane Solutions.



'Selon nous, le taux 10 ans US renouera avec sa tendance haussière lorsque l'inflation permettra une augmentation des taux nominaux sans tensions sur les taux réels', affirme l'intermédiaire financier.



Certains stratèges disent néanmoins s'inquiéter de la progression conjointe des marchés d'actions et des rendements obligataires, un phénomène souvent considéré annonciateur d'une prochaine consolidation.



'C'est vrai, les actions ne sont peut-être plus les chouchous du moment, d'autant qu'elles sont devenues plus chères que les obligations (ou en tout cas moins bon marché)', reconnaissent les équipes de Barclays.



Malgré ces incertitudes, la Bourse de Paris vient d'aligner quatre séances de hausse consécutive et le CAC 40 s'est hissé hier au-dessus des 6000 points en progressant de 0,5% à 6015 points.



Wall Street a également bien résisté, bien que la nervosité soit montée d'un cran suite à la révélation des ventes liquidatives du fond spéculatif Archegos, qui aurait perdu gros sur les actions chinoises en début d'année.



Les valeurs défensives ont néanmoins surperformé les titres cycliques, une tendance qui pourrait laisser penser que le 'reflation trade' qui porte les marchés depuis le début de l'année pourrait toucher à sa fin.



Aujourd'hui, les investisseurs suivront avec attention la publication des chiffres allemands de l'inflation, qui devraient fournir de précieuses indications avant la parution, demain, des prix de la consommation en zone euro.



