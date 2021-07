CAC 40 : les yeux rivés sur l'emploi américain

La Bourse de Paris est attendue sans grand changement vendredi à l'ouverture, les investisseurs semblant vouloir limiter leurs prises de risques avant la publication du rapport sur l'emploi américain.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - avance de 15 points à 6565,5 points, annonçant une ouverture en très légère progression.



Mais les intervenants de marché devront sans doute attendre la parution du rapport officiel sur les créations d'emplois aux Etats-Unis, à 14h30, pour qu'une véritable tendance se dessine.



Ces chiffres seront scrutés de près car les investisseurs s'interrogent toujours sur le rythme du resserrement monétaire que pourrait adopter la Fed face à la vive remontée de l'inflation.



Les économistes tablent en moyenne sur 700.000 créations de postes en juin, avec un taux de chômage en léger repli à 5,7%.



Depuis quelques mois, les créations d'emplois aux Etats-Unis n'avancent plus qu'à un rythme moyen de 500.000 créations de postes par mois, un niveau très supérieur aux standards historiques, mais jugé encore insuffisant par les analystes.



'A cette vitesse, il faudrait encore un an avant de revenir au niveau de février 2020', estiment ainsi les équipes d'Oddo BHF.



Pour mémoire, la Fed a conditionné la normalisation de sa politique monétaire à la réalisation de 'progrès substantiels' sur le marché du travail, mais les chiffres de l'emploi étaient ressortis en-dessous des attentes en avril et en mai, d'où la patience actuellement préconisée par la banque centrale américaine.



Cette posture pourrait néanmoins être appelée à changer dans l'hypothèse d'un solide rapport sur l'emploi aujourd'hui.



Pour l'heure, le dollar progresse légèrement face à l'euro en se traitant autour de 1,1840 face à la monnaie unique.



La perspective d'un éventuel resserrement monétaire au cours des mois qui viennent ne fait, en revanche, pas beaucoup bouger le rendement des Treasuries américains à 10 ans, qui reste stable autour de 1,48%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.