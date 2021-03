CAC 40 : repli en attendant les auditions de Yellen et Powell

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse mardi matin en attendant l'audition dans l'après-midi à Washington du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison avril - sur l'indice CAC 40 rétrocède 28 points à 5930,5 points, annonçant un début de séance dans le rouge.



Le président de la Fed et la secrétaire au Trésor doivent s'exprimer devant un comité de la Chambre des Représentants concernant les mesures de soutien à l'économie prises afin de contrecarrer les effets du coronavirus.



Les intervenants de marché veulent être rassurés, à l'occasion, sur l'orientation expansionniste des politiques budgétaires et monétaires pour 2021.



Les investisseurs s'attendent notamment à ce que Powell répète le message très accommodant qu'il avait tenu la semaine dernière à l'issue de la réunion de la Fed.



D'ici là, les marchés devraient rester focalisés sur l'évolution des rendements obligataires.



Sur le marché des Treasuries, les taux américains à 10 ans poursuivent leur décrue ce matin, en reculant de trois points de base à 1,67%, loin du pic de 1,75% atteint la semaine passée.



Résultat, la Bourse de New York a commencé la semaine du bon pied hier, sous l'impulsion des valeurs technologiques qui ont retrouvé le sens de la marche.



Le Dow Jones s'est adjugé 0,3% à 32731 points, tandis que le Nasdaq Composite a bondi de 1,2% à 13377 points.



