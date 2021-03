CAC 40 : un biais positif avant plusieurs indicateurs

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mardi matin dans l'attente de plusieurs indicateurs économiques importants et des annonces de la Réserve fédérale, prévues demain.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - progresse de 19 points à 6055 points, annonçant une reprise du mouvement haussier de la semaine passée.



Les investisseurs vont prendre connaissance aujourd'hui d'une série d'indicateurs économiques majeurs, dont les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis, qui devraient avoir marqué une pause en février après leur bond du mois de janvier.



Quant à la production industrielle américaine, elle devrait avoir été affectée par les perturbations météorologiques qui ont paralysé certaines branches de l'industrie le mois dernier, à commencer par la production pétrolière.



Ces indicateurs apporteront de précieux enseignements sur le redressement de l'économie américaine alors que la Réserve fédérale doit annoncer demain ses décisions de politique monétaire.



Les investisseurs seront surtout attentifs aux commentaires de Jerome Powell, le président de la Fed, lors de la conférence de presse qui suivra, concernant la future trajectoire des rachats d'actifs de l'institution.



Autre élément fort de ce début de semaine, l'Allemagne, la France et l'Italie ont annoncé lundi avoir décidé de suspendre l'utilisation du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca, suspecté de provoquer des caillots sanguins.



'Nous pensons qu'il ne s'agit que d'une suspension temporaire, mais la grande question est de connaître l'impact de ces inquiétudes sur la perception publique du vaccin, qui pourrait conduire à un ralentissement des campagnes de vaccination', expliquent les analystes de Danske Bank.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.