CAC 40 : un biais positif derrière Wall Street

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin, dans le sillage des records inscrits la veille à Wall Street suite à la parution des dernières 'minutes' de la Fed.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - affiche un gain de près de 30 points à 6159 points, annonçant une ouverture favorable.



A l'issue d'une séance longtemps indécise, la Bourse de New York a terminé sur un biais positif mercredi soir, avec à la clé un nouveau record absolu de clôture pour le S&P 500, à 4080 points (+0,15%).



Les 'minutes' de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, tenue les 16 et 17 mars, n'ont provoqué aucun écart décelable sur les marchés.



Sans surprise, le compte-rendu a confirmé que la politique monétaire resterait ultra-accommodante jusqu'à ce que le plein emploi et l'objectif des 2% d'inflation soient atteints.



Les membres du comité stratégique estiment notamment que 'les risques concernant les perspectives de l'inflation sont équilibrées'.



Les investisseurs en Europe prendront connaissance ce matin des chiffres des prix à la production industrielle dans la zone euro, puis de ceux de la production industrielle en Allemagne.



Aux Etats-Unis sont attendues les inscriptions aux allocations chômage, avant une prise de parole de Jerome Powell, le président de la banque centrale, consacrée à l'économie mondiale à l'occasion d'un débat organisé par le FMI.



Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se détend autour de 1,66%, tandis que sur le marché des changes, le dollar se reprend à 1,1873 face à l'euro après avoir décroché autour de 1,1900 hier.



