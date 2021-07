CAC 40 : une hausse prudente en attendant les PMI

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note favorable jeudi pour la première séance du mois de juillet, en attendant la publication de plusieurs indicateurs-clé dans le secteur manufacturier.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance juillet - grimpe de 39,5 points à 6544,5 points, préfigurant un début de séance dans le vert.



Les investisseurs sont dans l'attente de la parution, en tout début de séance, des indices PMI manufacturiers d'IHS Markit dans plusieurs pays européens, qui devraient confirmer la bonne santé de l'économie du Vieux continent.



Les indices PMI préliminaires publiés la semaine passée ont montré que le 'boom' de l'industrie manufacturière se poursuivait dans tous les pays européens, mais il se pourrait bien que ce redressement atteigne un pic en ce début d'été.



Les investisseurs attendent également la parution, dans le courant de l'après-midi, de l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis.



De l'autre côté de l'Atlantique, la base de comparaison avec 2020 devient moins flatteuse puisque la reprise industrielle avait commencé à la même période de l'an dernier, mais l'ISM devrait encore s'établir à un niveau élevé, synonyme d'un fort rythme d'activité.



Hier, le marché parisien avait signé une fin de semestre assez décevante en cédant 0,9% à 6507 points, malgré l'annonce d'une forte hausse de la consommation des ménages dans l'Hexagone.



Les vendeurs ont repris la main au final et le gain mensuel se trouve réduit à 1% en juin, tandis que la progression annuelle est, elle, ramenée de 20% mardi matin à 17% hier soir.



Si l'objectif lié à la résistance des 6735 points peut encore sembler lointain, l'indice parisien reste toujours à bonne distance de la borne des 6300 points, le premier seuil support susceptible de préfigurer un véritable changement de tendance.



Reste qu'à New York, les marchés d'actions américains ont fini le semestre en beauté en inscrivant de nouveaux records et en alignant un cinquième gain mensuel consécutif.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.