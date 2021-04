CAC 40 : une stabilisation après la correction de la veille

La Bourse de Paris devrait se stabiliser mercredi à l'ouverture après sa brusque correction de la veille, due notamment à un retour des incertitudes sanitaires.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mai - recule de 6,5 points à 6100 points, annonçant un très léger repli en début de séance.



Le marché parisien avait effacé hier la totalité de ses gains des quatre séances précédentes sous l'effet d'un retour soudain de l'aversion au risque.



Le CAC a chuté de 2,1% pour finir presque au plus bas du jour, vers 6165 points, une correction d'une ampleur inédite depuis décembre dernier que personne n'avait vraiment vu venir.



'L'incertitude liée au Covid, aux variants et aux effets secondaires des vaccins a imprégné les marchés et s'est traduit par une sous-performance des secteurs cycliques comme les transports, les loisirs, les banques et les matières premières', explique le bureau d'études britannique Liberum.



De son côté, Wall Street a consolidé sans grande intensité mardi et s'en est mieux sortie que les places européennes: le Dow Jones a reculé de 0,7% et le Nasdaq ne cédait pas plus de 0,9% à la clôture.



Les jours qui viennent seront marqués par une avalanche de résultats de sociétés, en Europe comme à Wall Street, et les investisseurs espèrent de bonnes nouvelles qui feront oublier ce petit accès de faiblesse.



Sur le Vieux Continent, plusieurs poids-lourds de la cote dont ASML, Carrefour, Ericsson et Roche ont dévoilé leurs chiffres de premier trimestre ce matin.



Aux Etats-Unis, la journée figure parmi les plus actives de la saison des trimestriels, avec les publications entre autres de Halliburton, Verizon et Whirlpool.



Hier soir, Netflix a annoncé un nombre d'abonnés payants supplémentaires au premier trimestre bien en deçà des attentes du marché, ce qui lui valait une perte de plus de 8% dans les cotations après-Bourse.



La plateforme de vidéos en ligne a déclaré avoir gagné quatre millions d'abonnés payants supplémentaires dans le monde durant le trimestre, manquant largement son propre objectif qui s'établissait à six millions



Ce déluge de résultats trimestriels devrait constituer un facteur déterminant de la tendance dans les prochains jours.



