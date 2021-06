CAC 40 : une tendance qui poursuit sur sa lancée

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mardi matin, les investisseurs souhaitant visiblement poursuivre leurs achats après les récents plus hauts et avant un déluge de statistiques économiques.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juin - avance de 20 points à 6632,5 points, annonçant un début de séance en territoire positif.



Le CAC, indice de référence des gérants parisiens, vient d'enchaîner sept semaines consécutives de hausse, une série favorable qui lui a permis d'établir hier de nouveaux sommets depuis l'an 2000, au-delà des 6650 points.



Porté par les progrès des campagnes de vaccination et la réouverture de l'économie, le CAC 40 a bondi de plus de 19% cette année et affiche un gain de 36% sur les 12 mois écoulés.



Avec cette progression, le marché dépasse largement les performances de ses homologues européens et, plus étonnant, celles des locomotives habituelles des marchés que sont le Dow Jones et le Nasdaq.



L'agenda économique s'annonce chargée aujourd'hui avec la publication de nombreux indicateurs aux Etats-Unis, dont les ventes au détail, les prix à la production ou la production industrielle.



Ces statistiques seront d'autant plus scrutées que la Réserve fédérale débute aujourd'hui une réunion de son comité de politique monétaire (FOMC) devant durer deux jours.



Si les marchés n'attendent aucune décision majeure de la part de l'institution, ils seront à l'affût de commentaires sur l'inflation et l'emploi dans l'anticipation d'un possible resserrement monétaire au cours des mois qui viennent.



'Une intervention énergique de Jérôme Powell est nécessaire pour empêcher l'avènement d'un nouvel ordre inflationniste mondial', estime ainsi Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



