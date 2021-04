CAC 40 : vers un début de journée sans grande prise de risque

La Bourse de Paris devrait ouvrir en petite hausse mercredi matin à quelques heures des décisions très attendues de la Réserve fédérale et après une nouvelle vague de résultats d'entreprises.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - avance de 6,5 points à 6226,5 points, annonçant un début de séance sans trop de prises de risques.



La Fed doit annoncer les conclusions de ses deux jours de réunion de politique monétaire à 20h00, avant la traditionnelle conférence de presse de son président, Jerome Powell.



Les marchés s'attendent à ce que l'institution reconduise son approche ultra-accommodante, malgré les excellents indicateurs économiques publiés ces dernières semaines.



'Il s'agira probablement d'un non-événement à l'occasion duquel la Fed maintiendra sa politique monétaire inchangée sans fournir de nouveaux signaux', pronostiquent ce matin les équipes de Danske Bank.



'Pour mémoire, le président Powell a déclaré au début du mois que l'économie américaine se trouvait à un point d'inflexion', rappelle la banque danoise.



'Depuis lors, les données économiques n'ont cessé d'aller dans le sens d'une reprise économique robuste', souligne l'établissement nordique.



La journée sera également marquée par le premier discours de politique générale prononcé par Joe Biden devant le Congrès, coïncidant avec la date symbolique de ses 100 jours de mandat.



Le président américain devrait dévoiler à l'occasion un nouveau plan de soutien de l'ordre de 1.800 milliards de dollars censé faire la part belle à la santé et à l'éducation, et financé à partir d'impôts sur les américains les plus riches.



D'ici là, les investisseurs pourraient être tentés de rester sur la défensive au vu de la déferlante des résultats de sociétés qui s'abat sur les marchés.



En Europe, des groupes de la trempe de Dassault Systèmes, Deutsche Bank ou Sanofi ont dévoilé leurs comptes ce matin. Ils seront imités à la mi-journée par le géant américain de l'aéronautique Boeing.



Publiés hier soir, les résultats d'Alphabet ont été bien accueillis, avec un bénéfice par titre qui a bondi à 26,3 dollars contre 15,8 dollars anticipés.



La publication de Microsoft s'avère, elle, plus décevante, le bénéfice par titre de 19,5 dollars par titre - meilleur que prévu - étant compensé par un chiffre d'affaires inférieur aux attentes.



