CAC 40 : vers une légère hausse en attendant les PMI

La Bourse de Paris devrait s'inscrire en hausse mardi dans les premiers échanges pour sa première séance du mois de juin dans l'attente d'une série d'indicateurs économiques.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin juin - avance de 16 points à 6452 points, annonçant un début de journée favorable.



A Wall Street, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture en petite progression après le long week-end du 'Memorial Day'.



Hier, le marché parisien - privé de véritables catalyseurs en l'absence de New York - avait terminé sur une consolidation de l'ordre de 0,6% et fini la séance au plus bas du jour.



Si la fin du mois de mai s'est avérée un petit peu décevante, les gains mensuels du CAC atteignent 2,5% et la hausse annuelle flirte désormais avec 16,5%, une performance largement due aux valeurs française du luxe qui alignent records sur records.



Ce matin, les investisseurs devraient se garder de prendre trop de risques avant la publication des enquêtes PMI manufacturiers en zone euro, qui leur permettront de se faire une idée sur l'état de la reprise sur le Vieux Continent.



Avec la récente remontée des perspectives d'inflation, les opérateurs suivront également avec attention, en fin de matinée, la parution de l'estimation préliminaire de l'inflation en zone euro pour le mois de mai.



Enfin, les intervenants de marché seront également attentifs, dans le courant de l'après-midi, à la publication de l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis.



Comme le résument les économistes d'Oddo BHF, les spécialistes de l'industrie manufacturière se trouvent aujourd'hui dans une situation 'paradoxale'.



'Ils n'ont jamais enregistré une telle hausse de leurs commandes, mais les

délais d'approvisionnement ou les pénuries de certains composantes les empêchent de répondre aussi vite qu'ils le souhaiteraient', explique la banque privée parisienne.



