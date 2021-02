CAC 40 : nouveau coup de tabac sur l'obligataire

La Bourse de Paris devrait ouvrir en net repli vendredi dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques, suite à un nouveau coup de tabac sur le compartiment obligataire.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin mars - lâche 95,5 points à 5684 points, annonçant un début de séance en forte baisse.



De New York à Tokyo, les marchés d'actions continuent de souffrir de la brusque remontée des rendements obligataires, dont la persistance pénalise l'appétit pour le risque.



Sur le marché des Treasuries, le rendement à dix ans a brièvement atteint 1,61% hier soir avant de terminer la séance en hausse de 15 points de base à 1,52%.



Ce vent de panique a provoqué un brusque décrochage de Wall Street, avec des pertes qui s'étageaient entre 1,7% pour le Dow Jones et plus de 3,5% pour le Nasdaq.



L'indice technologique essuie ainsi sa plus lourde correction annuelle, un incident qui faire dire à certains observateurs que la mécanique haussière des marchés d'actions américains semble désormais cassée.



Les places boursières d'Asie ont emboîté le pas de Wall Street dans la nuit, l'indice Nikkei de Tokyo ayant fini la journée sur des pertes proches de 4%.



La flambée des bons du Trésor américains contamine largement les marchés obligataires européens, avec une OAT française qui se tend de six points et repasse en rendement positif pour la première fois depuis 2020.



Cette remontée des taux longs commence désormais à susciter des craintes d'un mini-krach obligataire qui pourrait justifier l'intervention des banques centrales et un plafonnement des rendements.



'Les banques centrales, Fed comprise, agiront avec précaution pour éviter que la hausse éventuelle des rendements obligataires n'entraîne des perturbations dans d'autres catégories d'actifs', assure-t-on chez JPMorgan Asset Management.



Les investisseurs suivront également avec attention les statiques américaines qui seront publiées dans la journée, avec l'espoir qu'elles écartent tout risque de surchauffe de l'économie et de remontée de l'inflation, une perspective à l'origine des récentes tensions sur le compartiment obligataire.



Sont notamment prévus, en début d'après-midi, les chiffres des dépenses et des revenus des ménages, puis l'indice de confiance des consommateurs compilé par l'Université du Michigan.



