CAC 40 : nouvel épisode de stress, net repli en vue

La Bourse de Paris est attendue en net repli vendredi matin, les investisseurs devant faire face à un nouvel épisode de stress avec le bombardement de la centrale nucléaire de Zaporijia, frappée par des tirs russes.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin mars - lâche plus de 106 points à 6268,5 points, annonçant une poursuite du mouvement de correction en place depuis bientôt un mois.



La crise ukrainienne s'est encore aggravée cette nuit avec l'annonce de frappes russes dirigées contre la plus grande centrale nucléaire d'Europe, où un incendie a fini par se déclarer.



Si la sécurité du site ne semble pas affectée, ces derniers développements viennent accréditer le scénario angoissant évoqué hier par Emmanuel Macron hier à la suite de son entretien de près d'une heure trente par téléphone avec Vladimir Poutine, selon lequel le 'pire pourrait être à venir'.



'Cet élément alimente clairement les craintes d'un éventuel accident nucléaire et le risque que la guerre devienne incontrôlable', s'inquiètent ce matin les analystes de Danske Bank.



Le bombardement de la centrale et ses possibles conséquences devraient à nouveau provoquer un net recul des places boursières ce vendredi, dans un climat général qui reste dominé par l'aversion au risque.



En Asie, la Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 2,2%.



Après avoir stagné autour des 6500 points pendant une bonne partie de la journée d'hier, le marché parisien avait déjà achevé la séance sur un recul de 1,8% jeudi.



Dans ce contexte tendu, seules les valeurs jugées les plus sûres semblent trouver grâce aux yeux des investisseurs et le dollar, le yen et le franc suisse continuent d'assumer leur rôle de devises refuge face à l'euro.



L'aversion au risque favorise également un retour sur le marché obligataire, avec un net repli des rendements qui prend notamment forme du côté des Etats-Unis.



En Europe, le rendement du Bund allemand se tasse de deux points de base pour revenir à exactement 0%.



Parallèlement, les cours du pétrole continuent de faire preuve d'une grande fermeté, avec un baril de Brent actuellement en hausse de 1,2% à 111,8 dollars.



Les investisseurs attendent désormais la publication, en début d'après-midi, du rapport officiel sur les créations d'emplois aux Etats-Unis pour le mois de février.



Les économistes tablent en moyenne sur 400.000 créations de postes, mais un chiffre supérieur aux attentes donnerait à la Fed le feu vert pour monter ses taux directeurs.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.