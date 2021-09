CAC 40 : nouvelle séance de hausse avec la Fed

La Bourse de Paris est attendue en hausse jeudi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street au lendemain des annonces sans surprise de la Réserve fédérale.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - progresse de 51 points à 6679 points, annonçant un début de séance dans le vert.



La Bourse de New York n'a absolument pas tressailli hier au moment de la publication du communiqué de la Fed, qui a préparé le terrain, comme prévu, à un prochain changement de cap de la politique monétaire américaine.



La banque centrale a délivré les éléments que les investisseurs attendaient, ni plus, ni moins, en confirmant qu'elle commencerait à réduire ses achats d'obligations en novembre en vue de les ramener à zéro d'ici mi-2022.



La seule surprise provient du fait que la moitié des 18 membres du FOMC se montrent désormais favorables à une première hausse de taux dès 2022 (en fin d'année) et non plus au cours de l'année 2023.



Après le 'statu quo' observé hier par la Réserve fédérale, les investisseurs vont tourner leur attention vers les nombreux indicateurs d'activité au programme du jour.



Les investisseurs vont crouler sous les publications économiques, mais prendront le temps de jeter un oeil, dans la matinée, aux derniers indices PMI de la zone euro, qui ne devraient pas avoir trop pâti de l'impact du variant Delta.



Les opérateurs de marchés suivront ensuite, dans l'après-midi aux Etats-Unis, les chiffres des inscriptions aux allocations chômage puis les indicateurs avancés du Conference Board.



En Asie, l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong a fini en hausse de 0,9% jeudi tandis que le CSI 300 qui regroupe les principales valeurs cotées à Shanghai et Shenzhen s'est adjugé 0,6%.



Ces scores montrent que les investisseurs ont désormais bien encaissé le choc Evergrande, même si l'évolution de la situation financière du promoteur immobilier chinois pourrait continuer à influencer l'évolution des marchés lors des prochaines séances.



La situation sur le marché obligataire reste, elle, plutôt tendue. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progresse de trois points à 1,33% ce matin, tandis que les taux restent également orientés à la hausse en Europe.



L'euro reprend un peu de terrain face au dollar, autour de 1,1713, tandis que les cours du pétrole varient peu (+0,2%) après leur forte progression des derniers jours.



