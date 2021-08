CAC 40 : pas beaucoup de raisons de monter

La Bourse de Paris devrait démarrer sans grand changement mardi matin en l'absence de catalyseurs permettant de poursuivre le mouvement haussier des dernières semaines, qui a porté le CAC 40 à de nouveaux sommets.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin août - avance de 2,5 points à 6815 points, annonçant une hausse timide à l'ouverture.



Les investisseurs semblent vouloir marquer une pause après les bonnes performances enregistrées depuis le début de l'année et manifestent une certaine prudence face à la propagation du variant Delta.



Après une envolée de 3% la semaine passée, le CAC avait stagné pendant toute la journée d'hier, oscillant entre 6810 et 6820 points, avant de manquer de 0,2 point l'inscription d'un nouveau record absolu.



La raréfaction des indicateurs économiques et des résultats d'entreprises au cours des jours qui viennent risque bien de priver les acheteurs de raisons d'entretenir le mouvement haussier.



Les intervenants de marché se retrouvent dans un marché particulièrement faible en termes d'activité et les volumes d'échanges devraient aller en diminuant à l'approche de la période du 15 août, qui marque habituellement le creux de l'été.



L'agenda des prochains jours semble trop mince pour favoriser la poursuite de la trajectoire ascendante des marchés, avec une saison des publications de résultats qui touche désormais officiellement à sa fin.



Dans ces conditions, l'attention des investisseurs devrait surtout se porter, demain, sur les derniers chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis.



Plusieurs membres de la Fed ont récemment reconnu que l'inflation élevée que connaissent les Etats-Unis pourrait s'avérer moins 'passagère' que prévu, un constat qui pourrait finir par justifier une politique monétaire moins accommodante qu'actuellement.



Bon nombre de gérants se disent désormais prudents sur les actions en raisons du pic atteint par la reprise économique, du 'casse-tête' que constitue l'inflation et de ces perspectives de resserrement monétaire, qui pourraient se matérialiser dès l'automne selon certains.



