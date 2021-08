CAC 40 : pas de tendance claire en préouverture

La Bourse de Paris devrait évoluer sans tendance claire mardi dans les premiers échanges, les investisseurs semblant vouloir marquer une pause après les bonnes performances des derniers jours.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - avance de 7,5 points à 6681,5 points, annonçant une modeste progression à l'ouverture.



La tendance devrait rester calme en l'absence de catalyseurs permettant de poursuivre le mouvement haussier des deux dernières semaines, qui a porté le CAC à des niveaux proches de ses récents sommets.



Soutenues par le ton accommodant de la Réserve Fédérale et des résultats d'entreprises bien accueillis, les places boursières mondiales ont connu jusqu'ici un été favorable.



De manière générale, le sentiment de marché semble demeurer positif sur les marchés d'actions et les analystes rappellent que le début de mois est généralement propice aux achats.



Le Dow Jones a établi hier soir un nouveau plus haut absolu, en dépit de la publication d'un indice ISM manufacturier plutôt décevant au titre du mois de juillet.



Ce baromètre constitue en effet un indicateur susceptible d'alimenter les conjectures au sujet des projets de resserrement de la politique monétaire de la Fed.



Avec une saison des résultats qui touche désormais à sa fin, les intervenants éprouvent quelques difficultés à trouver de nouvelles sources d'inspiration.



Aucun indicateur majeur ne figure à l'ordre du jour aujourd'hui, même si les intervenants prendront connaissance dans la matinée d'une nouvelle mesure de l'inflation, les prix à la production industrielle dans la zone euro.



Aux Etats-Unis sont attendus dans l'après-midi les derniers chiffres des commandes à l'industrie.



Sur le front des valeurs, quelques groupes européens de premier plan ont dévoilé leurs comptes ce matin, à l'image de BMW, bp, Generali ou Infineon.



Ils seront imités, plus tard dans la journée, par les américains ConocoPhilips, DuPont, Eli Lilly et Under Armour.



