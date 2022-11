CAC 40 : pause en vue après l'euphorie de la veille

Après l'euphorie de la veille, la Bourse de Paris se dirige vers une séance plus calme ce vendredi, dans un marché qui s'annonce peu actif en ce jour férié de l'Armistice.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin novembre - grignote encore 69,5 points à 6627 points, signalant une poursuite de la dynamique haussière de jeudi.



Le marché parisien avait achevé la journée d'hier sur un gain de presque 2% à 6556 points, porté par de chiffres de l'inflation aux Etats-Unis très inférieurs aux attentes



D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a ralenti à +7,7% en octobre par rapport au même mois de 2021, son taux annuel le plus bas depuis le début de l'année.



Les investisseurs se disent que l'apaisement de l'inflation pourrait permettre à la Fed de se montrer un peu plus patiente dans sa politique de resserrement monétaire, un élément évidemment porteur pour les actions.



'Je crois qu'il n'y a rien d'incohérent à affirmer que plusieurs éléments sont en place pour le déclenchement d'un 'rally' (facteurs techniques, dynamique saisonnière, perspectives de court terme meilleures que prévu dans l'énergie en Europe,...)', assure ce matin Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



Wall Street a salué les chiffres en signant des gains hors norme, ou presque. A la clôture d'hier soir, le Dow Jones s'adjugeait 3,7% tandis que le Nasdaq Composite s'envolait de 7,3%.



Les statistiques des prix à la consommation, qui confortent le scénario d'une prochaine pause dans le cycle de durcissement monétaire, ont également fait reculer les rendements obligataires de manière spectaculaire.



Sur le marché des taux, les rendements des bons du Trésor ont plongé avec un taux à 10 ans qui a lâché 27 points de base à 3,82%, tandis que celui à deux ans, plus sensible à la politique de la Fed, a perdu 26 points de base à 4,33%.



Cette dernière séance de la semaine devrait se caractériser par des volumes d'activité plus faibles, en raison du jour férié de l'Armistice de 1918, qui va tenir bon nombre d'opérateurs loin de leur poste de travail.



Les chiffres définitifs de l'inflation en Allemagne, puis l'indice de confiance des consommateurs du Michigancet après-midi aux Etats-Unis, viendront toutefois rythmer les échanges.



Plusieurs indicateurs économiques au Royaume-Uni permettront par ailleurs d'en savoir plus sur la conjoncture britannique.



La séance sera également animée par quelques publications de résultats en Europe, des groupes de premier plan tels que Daimler Truck ou Richemont ayant dévoilé leurs comptes en début de matinée.



