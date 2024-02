CAC 40 : petit gain en préouverture, Powell enfonce le clou

La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement lundi matin après que les investisseurs ont conclu des derniers propos du président de la Réserve fédérale qu'il n'y aurait pas de mesures d'assouplissement monétaire dans l'immédiat.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 avance de six points à 7610 points, annonçant un début de semaine en très légère hausse, voire autour de l'équilibre.



Dans un entretien diffusé hier dans l'émission hebdomadaire '60 Minutes', Jerome Powell a réitéré ses déclarations de mercredi dernier, selon lesquelles une baisse des taux en mars ne constituait pas le scénario central de l'institution.



'Le patron de la Fed a également endossé les 'dot plot' (synthèse des anticipations en matière de taux des membres de la banque centrale, NDLR) fournis à l'issue de la réunion de décembre dernier, allant en faveur de trois baisses de taux cette année', réagissent les équipes de Danske Bank.



'A titre de comparaison, les marchés financiers tablent actuellement sur cinq baisses de taux en 2024', rappelle la banque danoise.



'Powell a mis en évidence la robustesse de l'économie, la solidité du marché de l'emploi et ajouté que le diagnostic qu'il avait formulé à Jackson Hole en août 2022, à savoir que les hausses de taux pénaliseraient l'activité économique, ne s'était pas matérialisé jusqu'ici', souligne l'établissement scandinave.



Si elles n'ont rien de bien surprenant, les déclarations du président de la Fed soutiennent le dollar et portent les rendements obligataires américains, avec un papier à dix ans qui remonte au-delà de 4,03%.



Les rendez-vous avec les grandes banques centrales maintenant passés, la saison des résultats devrait monopoliser l'attention des investisseurs cette semaine en l'absence de statistiques économiques d'importance.



Les résultats de Caterpillar et McDonald's tomberont dès aujourd'hui à l'heure du déjeuner, avant ceux d'Eli Lilly, Spotify, Ford, Uber ou Disney, prévus dans les jours à venir.



Si les bénéfices devaient surprendre à la hausse, cela contribuerait à rassurer les investisseurs encore un peu plus sur la croissance et permettre aux marchés d'actions américains d'aller chercher de nouveaux records.



Plusieurs poids lourds européens de la trempe de bp, TotalEnergies, Equinor, Carlsberg, L'Oréal, AstraZeneca, Siemens, Unilever, Kering, ArcelorMittal ou Hermès dévoileront également leurs comptes dans les prochains jours.



L'agenda économique sera plus calme, même si les indices indices PMI des services et composites définitifs en Europe viendront animera la séance aujourd'hui.



