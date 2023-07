CAC 40 : petit regain d'espoir avant la saison des résultats

La Bourse de Paris est attendue en léger repli lundi à l'ouverture, les investisseurs prenant le temps de souffler avant la rafale de résultats d'entreprises prévue au cours des jours qui viennent.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - recule de 47,5 points à 7332 points, laissant entrevoir un début de semaine marqué par la prudence.



Soulagé par des statistiques montrant que le processus de désinflation reste bien en marche aux Etats-Unis, le marché parisien s'était octroyé une progression de presque 4% sur l'ensemble de la semaine écoulée.



La faiblesse de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain, publié mercredi dernier, a redonné aux opérateurs l'espoir que l'inflation puisse revenir à des niveaux normalisés sans que l'économie n'en pâtisse trop.



'Ces données suggèrent qu'un chemin existe en direction de l'objectif d'inflation de 2% que s'est fixé la Réserve fédérale, avec le maintien d'une trajectoire favorable au niveau de la croissance économique', estime Michael Halloran, stratège chez Janney.



Face à la bonne résistance de l'activité, les investisseurs commencent à se dire que la saison des résultats à venir pourrait réserver quelques bonnes surprises et offrir un soutien supplémentaire aux marchés d'actions.



La publication des résultats de deuxième trimestre débute véritablement cette semaine à Wall Street, où 60 sociétés de l'indice S&P 500, dont cinq composantes du Dow Jones, publieront leurs comptes d'ici à vendredi.



Parmi les poids lourds devant annoncer leurs performances trimestrielles cette semaine figurent - entre autres - Morgan Stanley, Goldman Sachs, Tesla, Netflix ou encore Johnson & Johnson.



La montée en puissance de la saison des résultats va également constituer un sujet d'attention majeur en Europe, où des groupes technologiques de la trempe d'ASML et Nokia présenteront également leurs bénéfices et leurs prévisions.



La semaine qui s'ouvre aujourd'hui s'annonce en revanche un peu moins chargée en indicateurs macroéconomiques.



Sur le front des statistiques, la semaine sera essentiellement dominée par la publication, demain, des ventes de détail aux Etats-Unis, qui permettront de déterminer si la récente vigueur de la consommation aux Etats-Unis s'est poursuivie au mois de juin.



