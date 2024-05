CAC 40 : petit repli en vue, interrogations sur la Fed

Fermée hier pour le congé du 1er mai, la Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli jeudi matin, dans un marché prudent au lendemain d'un communiqué de la Fed qui a laissé planer le doute concernant le calendrier de ses prochaines baisses de taux.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin mai - recule d'à peine deux points à 7953,5 points, laissant entrevoir une ouverture stable, voire potentiellement négative.



A l'issue de sa réunion de mercredi, le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) a décidé hier soir à l'unanimité de maintenir ses taux directeurs inchangés.



La Fed note que la croissance reste 'solide', que les créations d'emploi et la consommation demeurent robustes, tandis que l'inflation a cessé de refluer depuis maintenant plusieurs mois.



'Le problème lié à l'inflation risque de ne pas être facile à régler si l'économie continue de bien se porter', reconnaissent les analystes de Commerzbank.



Pour la banque allemande, aucune baisse des taux d'intérêt n'est donc à attendre avant le mois de décembre.



D'autres stratèges évoquent au contraire un FOMC 'légèrement dovish', c'est-à-dire accommodant, Jerome Powell, le président de l'institution, ayant clairement indiqué qu'il était peu probable que le prochain mouvement de taux soit une hausse.



'Certes, la désinflation a marqué un coup d'arrêt au premier trimestre mais cela ne suffit pas du tout pour envisager un 'pivot dans le pivot', c'est-à-dire le retour à un scénario de hausses de taux', estime Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.



'Le biais reste donc à la baisse des taux, même si Powell est resté volontairement très flou sur le timing compte tenu de l'incertitude liée à l'inflation', souligne-t-il.



L'incertitude entourant l'agenda de l'assouplissement monétaire de la Fed n'empêche pas les rendements obligataires américains d'amorcer un mouvement de détente.



Le taux des bons du Trésor américain à dix ans s'équilibre actuellement autour de 4,60%, contre un pic de quasiment 4,70% hier soir suite aux annonces de la Fed.



'Dans l'ensemble, le sentiment général qui domine sur le marché reste que la Fed commencera à réduire ses taux d'ici à la fin du troisième trimestre', tranche Mahmoud Alkudsi, analyste marché chez ADSS, une société de courtage basée à Dubaï.



Les investisseurs devraient par ailleurs se garder de prendre trop de risques avant la publication des enquêtes PMI sur le secteur manufacturier en zone euro, qui tomberont dans la matinée.



Les PMI préliminaires publiées la semaine dernière avaient montré quelques signes de rebond et les intervenants auront à coeur de s'assurer que le redressement de l'économie européenne se confirme, petit à petit.



'Les données relatives au sentiment économique s'améliorent dans la zone euro, et en Allemagne en particulier', notent les équipes de Bank of America.



'Il est quand même probablement trop tôt pour commencer à s'emballer', tempère BofA.



La séance promet également d'être animée par de nombreuses publications de résultats: des groupes comme ArcelorMittal, ING, Novo Nordisk, Shell ou Technip Energies ont dévoilé leurs chiffres de 1er trimestre ce matin.



Mais le grand rendez-vous du jour sera la parution, ce soir après la clôture de New York, des résultats trimestriels d'Apple, qui seront très suivis après les publications applaudies d'Alphabet, d'Amazon et Microsoft.



'Wall Street s'attend à ce que le groupe connaisse un accès de faiblesse sur le trimestre clos fin mars, mais des jours meilleurs se profilent à l'horizon', insiste Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



'Nous pensons que l'IA va véritablement changer la donne pour l'entreprise de Cupertino lors des années qui viennent', prévient le spécialiste.



Cette fin de semaine s'annonce donc intense, puisque paraîtra aussi demain le rapport officiel mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, qui pourrait bien influer sur les prochaine décisions de la Fed.



