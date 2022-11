CAC 40 : petite hausse en vue, mais la prudence demeure

La Bourse de Paris devrait débuter sans grand changement jeudi matin, dans un climat de prudence qui touche les places européennes comme américaines en dépit du soulagement suscité par le dossier polonais.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin novembre - grappille 18,5 points à 6627 points, annonçant une ouverture en très légère hausse.



La tendance positive qui portait le marché parisien depuis près d'une semaine s'était dissipée hier au terme d'une séance essentiellement marquée par la chute d'un missile de fabrication russe sur la Pologne.



Après un début de semaine favorable, le CAC a amorcé une pause pour finalement céder 0,5% à 6607 points, les facteurs géopolitiques ayant limité l'appétit des investisseurs pour le risque.



La Bourse de New York a également perdu du terrain mercredi sous le coup de ventes de détail jugées défavorables, de mauvais résultats d'entreprise et de commentaires plusieurs hauts responsables de la Fed.



John Williams, le président de la Réserve fédérale de New York, a ainsi réaffirmé l'engagement de la Fed à poursuivre le resserrement de la politique monétaire engagée par la banque centrale en dépit du risque d'un ralentissement économique, des propos également relayés par Mary Daly, la présidente de la Fed de San Francisco.



Les prises de bénéfice ont concerné en particulier les valeurs technologiques et énergétiques.



Au coup de cloche final, le Dow Jones cédait 0,1% tandis que le Nasdaq Composite lâchait plus de 1,5%.



En attendant d'en savoir plus sur l'évolution de la politique monétaire de la Fed, les investisseurs devraient jouer la prudence en privilégiant des actifs plus sûrs, sur fond de risque géopolitique, et avant la parution de nouveaux indicateurs.



Le marché attend la publication, cet après-midi aux Etats-Unis, des chiffres des mises en chantier et des permis de construire, des inscriptions aux allocations chômage puis de l'indice de la Fed de Philadelphie.



En Europe seront dévoilées les dernières données relatives aux prix à la consommation en zone euro pour le mois d'octobre.



Si la tendance générale semble rester favorable aux actions, les opérateurs de marché garderont un oeil attentif sur les événements géopolitiques à venir et ne devraient pas accroître leurs prises de risque dans l'immédiat.



Cette incertitude risque de pousser les investisseurs à la prudence vis-à-vis d'un marché qui a fortement progressé ces dernières semaines. Depuis la fin septembre, le CAC 40 affiche une hausse de l'ordre de 17%.



Les investisseurs savent que ce 'rally' d'automne ne pourra être confirmé qu'ç la condition que l'inflation continue de refluer, ouvrant la voie à un ralentissement des relèvements de taux des grandes banques centrales.



Dans le cas contraire, les Bourses risqueraient bien de trébucher une nouvelle fois.



