CAC 40 : petite hausse pour entamer une semaine chargée

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse lundi matin à l'amorce d'une semaine cruciale qui sera marquée par la réunion de politique monétaire de la Fed et par une nouvelle vague de résultats d'entreprise.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - s'adjuge 31 points à 7566,5 points, annonçant une poursuite du redressement amorcé vendredi.



Le marché parisien avait conclu la séance de vendredi sur un gain de 1,2% pour repasser au-delà de son support majeur, à 7517 points, ce qui lui avait permis de limiter son recul hebdomadaire à 0,2%.



Les places boursières pourraient toutefois faire preuve de nervosité et se chercher une tendance avant semaine chargée, marquée par une avalanche de résultats trimestriels dans le secteur technologique qui seront entrecoupés d'une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Les publications des poids-lourds Microsoft, Meta, Amazon et Apple seront scrutées de près alors que les investisseurs ont tendance à délaisser depuis quelques semaine les 'Sept Magnifiques'.



Depuis son plus haut du 10 juillet, l'indice Nasdaq Composite a corrigé de presque 7% sous l'effet d'un repli de plus de 12% de ces sept géants de la 'tech', qui étaient les principaux contributeurs à la hausse de Wall Street depuis un an et demi.



Microsoft, la deuxième capitalisation boursière mondiale, publiera ses comptes demain soir, suivi par Meta mercredi puis Amazon et Apple jeudi soir.



Sachant que ces quatre titres représentent à eux seuls pas loin de 20% de la pondération du S&P et qu'ils sont largement détenus par les investisseurs institutionnels, d'éventuelles déceptions pourraient entraîner de nouveaux dégagements, à l'image de la publication lourdement sanctionnée d'Alphabet la semaine passée.



'L'été est traditionnellement propice à une remise en question de la dynamique de l'économie mondiale - avec la résurgence d'inquiétudes concernant la Chine - et le retour des interrogations concernant l'essor des valeurs technologiques, particulièrement de celles ayant bénéficié de l'engouement autour de l'IA', rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Aux Etats-Unis, la semaine sera de loin la plus chargée de la saison des résultats avec un total de 171 composantes du S&P 500, dont 30 du Dow Jones, qui publieront leurs chiffres du deuxième trimestre.



A ce stade, les sociétés américaines ayant déjà publié ont, pour 78% d'entre elles, dégagé un bénéfice supérieur aux attentes des analystes, à comparer avec une moyenne de 74% sur les dix dernières années.



En France, plusieurs ténors de la cote comme Airbus, Danone, L'Oréal, Safran, Schneider et Société Générale dévoileront également leurs comptes au cours des jours qui viennent.



La semaine sera par ailleurs marquée par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale mardi et mercredi.



Aucun changement de taux n'est attendu, mais les professionnels espèrent que Jerome Powell, son président, ouvrira la porte à une possible baisse de taux au mois de septembre.



'Il se peut que l'événement ne fasse pas tant bouger les marchés que cela', estime Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



'Il faudra sans doute attendre le symposium de Jackson Hole (prévu du 22 au 24 août) pour que Powell fournisse un signal plus clair en ce sens', conclut-il.



