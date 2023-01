CAC 40 : petite pause après un début d'année canon

Après une entame d'année tonitruante, la Bourse de Paris devrait marquer une pause jeudi matin, les investisseurs hésitant à poursuivre leurs achats avant le déluge d'indicateurs attendu en cette fin de semaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - recule de 23 points à 6758 points, annonçant une modeste consolidation à l'ouverture.



Le marché parisien avait achevé la séance de mercredi sur des gains de 2,3%, à 6776 points, signant ainsi une troisième séance consécutive de hausse et confirmant son début d'exercice en fanfare avec +4,4% repris depuis lundi.



Le sentiment positif a été alimenté par une série de statistiques jugées plutôt rassurantes, montrant à la fois une bonne résistance de l'activité économique et un reflux de l'inflation.



Si la première semaine de trading imprime généralement la tendance générale sur les marchés d'actions, Wall Street semble, elle, se chercher une tendance en ce tout début d'année.



A New York, les marchés d'actions semblent avoir du mal à décoller malgré l'euphorie qui se manifeste en Europe, même s'ils ont réussi à amorcer un léger rebond mercredi.



Après avoir signé des scores particulièrement médiocres mardi, pour leur première séance de l'année, le Dow Jones a avancé de 0,4% hier et le Nasdaq Composite a repris 0,7%.



Publiée dans l'après-midi, les 'minutes' de la dernière réunion de la Fed ont confirmé, sans surprise, la fermeté dont l'institution est décidée à faire preuve dans sa lutte contre l'inflation.



Tous les regards vont maintenant se tourner vers les derniers chiffres de l'inflation en Europe, qui semble désormais proche de son pic, si elle ne l'a pas déjà atteint.



En attendant les prix à la consommation, qui seront dévoilés demain, les investisseurs suivront aujourd'hui en fin de matinée l'évolution des prix à la production en zone euro, qui devrait confirmer leur récente tendance au ralentissement.



Même si l'on ne peut pas en dire autant du gaz et de l'électricité, les prix des carburants à la pompe en Europe sont presque revenus à leurs niveaux d'avant la guerre en Ukraine.



Au-delà des indicateurs attendus sur le Vieux Continent, la journée de jeudi sera également marquée par une série de publications macroéconomiques aux Etats-Unis.



A l'agenda du jour figurent, entre autres, les demandes d'allocations de chômage, qui montrent un timide redressement depuis cet automne, constituant peut-être un premier signe de faiblesse du marché du travail.



Les investisseurs auront encore plus d'indicateurs à se mettre sous la dent demain, avec les chiffres de l'inflation en zone euro et les chiffres très suivis des créations d'emploi américain aux Etats-Unis.



Sur le marché énergétique, les cours du pétrole repartent à la hausse en attendant la parution, cet après-midi, des stocks de brut aux Etats-Unis, avec un baril américain WTI qui remonte de 1% à 73,6 dollars.



