CAC 40 : peu d'éclat à attendre en l'absence de Wall Street

La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mercredi, à l'orée d'une séance qui s'annonce peu animée en l'absence des investisseurs américains pour cause de jour férié aux Etats-Unis.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance juin - avance de 22 points à 7646 points, laissant entrevoir une poursuite du mouvement de rebond à l'oeuvre depuis le début de la semaine.



Après ses lourdes pertes de la semaine passée, le marché parisien avait réussi à aligner une seconde séance de hausse hier en s'adjugeant près de 0,8% à 7628 points.



Les prises d'initiatives devraient se faire plus limitées aujourd'hui du fait de la fermeture de la Bourse de New York pour la journée de célébration de l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis ('Juneteenth').



Ce jour de congé intervient alors que les marchés d'actions américains ont enchaîné hier une septième séance de progression consécutive qui leur a permis de terminer la journée sur de nouveaux records.



Grâce à une hausse de plus de 3,5%, Nvidia a décroché le titre de première capitalisation planétaire avec 3.335 milliards de dollars de valorisation boursière, devant Microsoft (3.317 milliards) et Apple (3.285 milliards).



A titre d'indication, le fabricant de puces dédiées à l'IA ne se classait en octobre 2022 qu'à la 18ème place des plus grosses sociétés de l'indice S&P 500, avec une valeur de moins de 300 milliards de dollars.



Au-delà de l'absence de Wall Street, la séance risque d'être peu animée aujourd'hui sur les places financières européennes en l'absence d'indicateurs économiques.



Le début de matinée a néanmoins été marqué par l'annonce d'un nouveau reflux de l'inflation au Royaume-Uni, où les prix à la consommation n'ont augmenté que de 2% sur un an au mois de mai, contre +2,3% en avril.



Une bonne nouvelle alors que les opérateurs de marché attendent la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi, à l'issue de laquelle aucune baisse de taux n'est anticipée.



Plusieurs statistiques viendront par ailleurs rythmer la fin de la semaine, dont les indices d'activité PMI en Europe qui paraîtront vendredi.



Dans cette torpeur quasi-générale, l'euro continue de camper autour de 1,0740 face au dollar.



Le contexte de marché reste par ailleurs marqué par une baisse des rendements obligataires, avec un taux à dix ans allemand qui revient à 2,39% tandis que celui des OAT françaises évolue à 3,16%.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut repartent timidement de l'avant dans ce climat marqué par un petit retour de l'appétit pour le risque.



Le baril de Brent grappille moins de 0,1% à 85,4 dollars et celui du brut léger américain (WTI) grignote lui aussi 0,1% à 81,6 dollars.



