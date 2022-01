CAC 40 : poursuit son ascension vers de nouveaux records

La bourse de Paris achève la séance du jour avec un gain de 1,39%, à 7.317 points, poursuivant la dynamique haussière amorcée la veille (+0,9%). Outre ce record de clôture, l'indice parisien s'est aussi arrogé un nouveau record absolu en séance, atteignant les 7.332 points, en milieu d'après-midi.



Alors que les investisseurs ont fait leur retour sur le marché - avec plus de 3,7 milliards échangés au cours de la journée - la place parisienne a notamment été portée par les valeurs bancaires, à l'instar de Société Générale (+4,8%) ou BNP Paribas (+3,3%).



De son côté, l'Euro-Stoxx50 enregistre un gain de 0,7%, à 4362 points, Francfort s'arroge 0,8% et Londres progresse de 1,6%, profitant notamment d'un effet rattrapage, après la journée de repos de la veille.



Outre-Atlantique, le S&P cède 0,2% à 4.788. Le repli est un peu plus prononcé pour le Nasdaq (-1,5%) tandis que le Dow Jones préserve +0,6%.



Dans la matinée, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'estimation provisoire de l'Insee sur les prix à la consommation en France. Ils augmenteraient de 2,8% sur un an en décembre 2021, comme le mois précédent, avec une accélération pour les produits manufacturés et l'alimentation, mais un ralentissement pour l'énergie et les services.



Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,2% en décembre, après +0,4% en novembre. En données harmonisées, l'indice des prix augmenterait de 3,4% sur un an, comme en novembre, et croîtrait de 0,2% sur un mois, après +0,4% le mois précédent.



Outre-Rhin, selon Destatis (l'office fédéral de statistiques), les données préliminaires sur les ventes de détail en Allemagne indiquent des progressions de 0,6 à 1,2% en termes réels et de 2,8 à 3,4% en termes nominaux, par rapport à 2020.



'Toutefois, les données des mois de janvier à novembre indiquent qu'une partie des ventes de détail en boutiques, comme le textile, l'habillement, les chaussures et la maroquinerie, ont souffert de manque à gagner en cette deuxième année de crise du coronavirus', note Destatis.



Sur le seul mois de novembre 2021, en données corrigées de variations saisonnières et calendaires, les ventes de détail allemandes auraient augmenté de 0,6% en volume et de 1,1% en valeur, par rapport au mois d'octobre.



Le dernier chiffre du jour concernait la croissance du secteur manufacturier américain: l'ISM a ralenti plus fortement que prévu en décembre, à 58,7 le mois dernier, contre 61,1 en novembre selon les résultats de la dernière enquête de l'Institute for Supply Management (le consensus tablait sur 60, un seuil au-dessus duquel l'indice a passé la majeure partie de l'année 2021).



L'indice ressort néanmoins pour le 19ème mois consécutif au-dessus de la barre des 50 points, qui témoigne d'une expansion de l'activité.

La composante des prix acquittés est ressortie à 68,2, contre 82,4 le mois précédent.

Le sous-indice des nouvelles commandes a lui reculé à 60,4, contre 61,5 en novembre, tandis que celui de l'emploi a progressé à 54,2 contre 53,3 le mois précédent.



L'appétit pour le risque fait de l'ombre aux marché obligataires : les rendements continuent de se tendre ce mardi après une très mauvaise séance de l'année (+12Pts sur les T-Bonds) : le '10 ans' US affiche encore +4Pts à 1,67%.



Nos OAT se détendent en revanche de -2,5Pts à 0,212%, les Bunds de -2Pts... et le Dollar grappille encore +0,1% à 1,1285/E).



Dans l'actualité des valeurs hexagonales, Worldline annonce avoir finalisé l'acquisition de 80% d'Axepta Italie, un acquéreur bancaire important dans le pays, opération qui s'accompagne de la mise en oeuvre d'une alliance stratégique dans les services aux commerçants en Italie avec BNL.



Eiffage a remporté deux contrats 'majeurs' dans le domaine de l'éolien offshore au Royaume-Uni. Les deux contrats obtenus par le biais de Smulders - la filiale belge d'Eiffage Métal - portent sur la fabrication de fondations et de sous-stations électriques pour deux parcs situés au large des côtes britanniques.



Enfin, via sa holding Orange Digital Investment, Orange annonce investir dans le fonds de capital-risque ' Move Capital I ', un fonds de Kepler Cheuvreux Invest ' Tech Growth ' qui soutient les futurs champions B2B de la tech européenne.



Valneva ferme la marche avec -25%, le vaccin ne sera probablement pas rendu disponible en France avant fin avril... et d'ici là, la pandémie sera peut-être déclarée éteinte, ou sans danger (aucune vaccination nécessaire).





