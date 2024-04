CAC 40 : profite d'un rebond, accalmie sur l'obligataire

La Bourse de Paris débute la séance en hausse mercredi matin, reprenant son souffle suite à son lourd repli de la veille dû à la réapparition d'un fort courant vendeur sur l'obligataire. L'indice CAC 40 progresse d'environ 1% vers 8020 points après la chute subie mardi.



Le marché parisien avait lâché 1,4% à 7920 points hier, enfonçant le seuil important des 8000 points au-dessus duquel il évoluait confortablement depuis plus d'un mois.



Le climat de marché a de nouveau été plombé par les tensions qui affectent le compartiment obligataire américain, synonymes d'un service de la dette toujours plus conséquent.



Avec des indicateurs économiques qui surprennent à la hausse aux Etats-Unis, les intervenants de marché s'interrogent sur la capacité de la Réserve fédérale à réduire, comme prévu, ses taux dans les prochains mois.



Les investisseurs se demandent jusqu'à quel niveau les rendements vont continuer augmenter et à partir de quel moment ils vont commencer à causer des dommages à l'économie réelle.



L'envolée du rendement des Treasuries américains à dix ans au-delà de 5% en octobre dernier s'était, pour mémoire, soldée par une phase de consolidation pour les places boursières mondiales.



Le papier à dix ans, qui avait atteint des plus hauts de cinq mois hier, se stabilise pour l'instant en-dessous de 4,66%, un niveau légèrement inférieur à ses pics d'hier.



Sur le marché obligataire européen, les rendements de référence suivent le mouvement: celui du Bund allemand à dix ans s'inscrit en légère baisse autour de 2,48%.



Les intervenants redoutent par ailleurs que le niveau élevé des rendements empêche les actions de répondre positivement à la saison des résultats d'entreprises qui bat actuellement son plein.



Le géant néerlandais de l'industrie des semi-conducteurs ASML a fait état ce matin de résultats de premier trimestre sans surprise et confirmé ses prévisions annuelles, mais annoncé une hausse de 5% de son dividende.



L'agenda économique s'annonce en revanche relativement calme.



Les chiffres définitifs de l'inflation en zone euro pour le mois d'avril ont été publiés dans la matinée. Il s'est établi à 2,4% en mars, contre 2,6% en février, selon Eurostat qui confirme donc son estimation rapide au titre du mois dernier, tandis que celui de l'Union européenne est passé de 2,8% à 2,6% d'un mois sur l'autre.



Au Royaume-Uni, l'inflation s'est tassée à 3,2% en rythme annualisée au mois d'avril, contre 3,4% en mars, ouvrant la voie à une future baisse des taux de la Banque d'Angleterre.



Du coté des valeurs en France, Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur LVMH avec un objectif de cours rehaussé de 835 à 857 euros, laissant entrevoir un potentiel de hausse à 12 mois voisin de 10%, au lendemain du point d'activité trimestriel du numéro un mondial du luxe. LVMH a réalisé des ventes de 20,7 milliards d'euros au premier trimestre 2024, en croissance organique de 3 % (-2% en publiée).



