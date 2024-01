CAC 40 : prudence attendue avant un jeudi chargé

La Bourse de Paris est attendue en léger repli jeudi à l'ouverture d'une séance qui s'annonce chargée en indicateurs économiques et en résultats d'entreprise, sans oublier les annonces de la Banque centrale européenne (BCE).



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - recule de neuf points à 7467,5 points, laissant entrevoir un début de séance autour de l'équilibre.



Un certain attentisme devrait prévaloir en attendant le communiqué de la BCE, qui tombera à 14h15, même si l'institution basée à Francfort ne devrait annoncer aucun changement majeur à l'occasion.



Suite à des données d'inflation plutôt rassurantes, les marchés d'actions ont commencé à spéculer sur de prochaines réductions des taux directeurs de la part de la BCE dans les mois qui viennent.



Lors d'une intervention au forum économique de Davos la semaine dernière, Christine Lagarde, la présidente de l'institution, avait toutefois précisé qu'elle ne visait pas de baisse de taux avant l'été, plutôt qu'au printemps.



Globalement, les analystes s'attendent à ce que la BCE réitère aujourd'hui sa position d'attente, tout en rappelant une fois de plus sa dépendance aux données.



'Tout porte à croire que la BCE va passer son tour aujourd'hui', prédit Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'La banque centrale devrait éviter de s'engager sur un calendrier précis de baisse de taux tant que l'allure de l'inflation, et en particulier le profil du taux de salaire (...), présente des incertitudes', explique-t-il.



La journée sera également marquée par une salve de résultats dont ceux de Visa, LVMH, Intel, STMicroelectronics ou Nokia.



Les investisseurs surveilleront par ailleurs, à 14h30, la première estimation du produit intérieur brut (PIB) américain au quatrième trimestre, dont la croissance devrait avoir ralenti à 2% sur les trois derniers mois de l'année, après un gain de 4,9% au troisième trimestre.



Malgré les incertitudes entourant l'évolution des politiques monétaires, les marchés financiers ont été dopés ces derniers temps par des indicateurs économiques rassurants et des résultats de sociétés jugés encourageants.



La Bourse de Tokyo a grignoté 0,1% jeudi tandis qu'en Chine, le CSI 300 des grandes capitalisations a grimpé de 2%, tout comme la Bourse de Hong Kong.



Wall Street a terminé globalement en hausse avec des records de clôture pour le S&P 500, toujours porté par les grands noms de la technologie et de l'IA.



Sur le marché des changes, l'euro repart à la hausse et évolue autour de 1,0890, en attendant les annonces de la BCE et l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, prévu en milieu de matinée.



Le rendement des Treasuries à 10 ans est stable à 4,18%, tout comme son équivalent allemand qui évolue autour de l'équilibre, à 2,34%.



Les cours du pétrole restent orientés à la hausse après avoir nettement grimpé la veille en réaction à une baisse des stocks de brut américains. Le Brent gagne 0,3% à 80,3 dollars tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,4% à 75,4 dollars.



