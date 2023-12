CAC 40 : prudence avant le rapport clé sur l'emploi US

La Bourse de Paris s'oriente vers une légère hausse vendredi matin, soutenue par l'anticipation d'un ralentissement du marché du travail aux Etats-Unis.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin décembre - avance de 12,5 points à 7448 points, laissant entrevoir une ouverture plutôt favorable.



Le marché parisien avait consolidé à l'horizontale hier pour finir sur un recul anecdotique de 0,1% à 7428 points, dans des volumes toujours aussi anémiques et dans d'étroites limites.



La séance de vendredi promet d'être plus animée, avec en point d'orgue le rapport mensuel que publiera à 14h30 le Département du Travail, qui prendra une importance particulière au moment où le marché attend une baisse de taux de la Fed.



L'enjeu va consister à prendre connaissance d'un chiffre de l'emploi américain en novembre qui puisse valider le scénario d'une baisse des taux dès le mois de mars prochain.



A l'inverse, une statistique bien supérieure aux attentes compliquerait la tâche de la Réserve fédérale dans le recalibrage de sa politique monétaire.



Les économistes tablent sur un rebond des créations d'emploi à 175.000 sur le mois passé, après les 150.000 annoncées pour octobre, et un taux de chômage stable à 3,9%.



'Les deux indicateurs seront surveillés de près dans la mesure où les créations de postes ont considérablement ralenti depuis le début de l'année, ce qui s'était traduit par un taux de chômage au plus haut depuis janvier 2022 le mois dernier' rappelle Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank.



'On dispose donc de nombreux signaux allant dans le sens d'une décélération du marché du travail', souligne-t-il.



Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture baissière à Wall Street, mais il faudra évidemment attendre le rapport de l'emploi pour voir se dessiner une véritable tendance.



Les marchés asiatiques ont fini sur une note prudente dans l'attente des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis. La Bourse de Tokyo a lâché près de 1,7% tandis que Hong Kong limitait son repli à 0,1%.



L'euro recule autour de 1,0780 dollar, à un creux de deux semaines, les cambistes attendant prudemment la statistique mensuelle de l'emploi aux Etats-Unis.



Les cours du brut, toujours pénalisés par les craintes entourant la demande mondiale, tentent un petit rebond après avoir inscrit hier de nouveaux planchers de six mois.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprend 1,9% à 70,7 dollars le baril tandis que le Brent gagne 1,9% à 75,6 dollars.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries américains à dix ans revient sous les 4,13% un plancher depuis cet été, mais les investisseurs savent que des chiffres de l'emploi américains au-dessus des attentes entraîneraient un regain de volatilité sur les taux longs.



