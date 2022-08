CAC 40 : prudence avant le rendez-vous de Jackson Hole

La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli lundi matin, les investisseurs adoptant des positions prudentes en vue de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole, qui débutera jeudi.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - qui a désormais basculé sur l'échéance septembre - recule de 31 points à 6464,5 points, annonçant une ouverture en petite baisse.



La trajectoire du 'rally' estival - qui avait permis au marché parisien de réduire par deux ses pertes annuelles depuis début juillet - s'est interrompue la semaine passée, avec un recul hebdomadaire de près de 1% pour le CAC.



Après quatre semaines consécutives de hausse, les marchés d'actions américains ont eux aussi enregistré une performance négative la semaine dernière dans un contexte d'interrogations sur l'évolution des politiques monétaires.



La semaine qui s'ouvre aujourd'hui va venir apporter de nouveaux indices sur les chances de voir le redressement des places boursières reprendre, ou au contraire marquer un coup d'arrêt prolongé.



Les indices risquent en tout cas d'emprunter une route sinueuse dans l'attente du symposium de Jackson Hole, qui réunira à partir de jeudi les principaux banquiers centraux de la planète.



Le 'rally' affiché par les marchés américains, ainsi que par leurs homologues européens, a jusqu'ici reposé sur une atténuation des anticipations d'inflation, et donc sur l'espoir de voir la Fed atténuer le rythme de ses hausses de taux.



Consacrée aux 'perspectives économiques' des Etats-Unis, l'intervention, vendredi, du président de la Réserve fédérale Jerome Powell sera particulièrement suivie.



Confronté à la vigueur persistante de l'inflation, toujours très supérieure à l'objectif de la Fed en dépit de son récent tassement, le patron de la Fed devrait maintenir le cap du resserrement monétaire.



'On serait étonné que Jerome Powell conforte les attentes exprimées par certains compartiments de marchés quant à des baisses de taux en 2023, tout au contraire', préviennent les économistes d'Oddo BHF.



'La Fed est engagée dans la voie d'un resserrement fort et rapide (...) et

n'a pas de raison de conclure que sa mission est accomplie, loin s'en faut', souligne la banque privée, qui estime que c'est la crédibilité de l'institution qui est en jeu.



A contre-courant de la Fed et de la BCE, la Banque populaire de Chine a annoncé lundi avoir réduit son taux de prêt de référence afin de stimuler la croissance.



Le taux préférentiel de prêt à plus de cinq ans, sur lequel de nombreux prêteurs basent leurs taux hypothécaires, a ainsi été abaissé de 15 points de base, à 4,3%.



Sur l'agenda des indicateurs figurent les indices PMI des grand pays européens, prévus mardi, qui pourraient bien confirmer les craintes de récession après les statistiques moroses parues la semaine passée.



La situation sur le front macroéconomique sera s'autant plus surveillée que la saison des résultats est désormais clôturée.



Du point de vue technique, les analystes techniques estiment que la tendance haussière reste toujours d'actualité tant que le CAC 40 évolue au-dessus des 6475 points, avec pour cible la résistance majeure des 6670 points.



