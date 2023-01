CAC 40 : prudence avant une semaine particulièrement riche

La Bourse de Paris devrait évoluer sur une note de prudence lundi matin au début d'une semaine animée par de multiples publications de résultats, en attendant les réunions de la Fed puis de la BCE.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - perd 31,5 points à 7074 points, signalant une ouverture en territoire négatif.



Les investisseurs se préparent à une semaine potentiellement décisive avec une avalanche de résultats trimestriels, qui seront entrecoupés des décisions de politique monétaire des deux grandes banques centrales.



La semaine s'annonce comme l'une des plus chargées de la saison des résultats américains avec un total de 107 composantes du S&P 500, dont six de l'indice Dow Jones, devant publier leurs comptes de quatrième trimestre.



Plusieurs géants de la technologie américaine doivent notamment dévoiler leurs performances, dont Apple, Amazon et Alphabet qui publieront tous leurs chiffres après la clôture jeudi soir.



Jusqu'ici, la saison des résultats s'est avérée plutôt décevante puisque que sur les 29% des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats, 69% d'entre elles ont dépassé les attentes de Wall Street.



Ce score est très inférieur à la moyenne sur cinq ans, qui voit habituellement 77% des entreprises faire mieux que prévu, selon les données de FactSet.



Outre cette rafale de résultats, la semaine sera marquée par la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui démarrera demain.



Le ralentissement graduel de l'inflation et la bonne résistance de l'économie américaine ont récemment réduit les chances de voir la Fed poursuivre sur la voie d'un resserrement monétaire restrictif.



Après avoir déjà réduit le rythme de ses hausses de taux au mois de décembre, ramené à 50 points de base au lieu de 75, la Fed ne devrait relever ses taux que de 25 points de base mercredi.



Au-delà de la réunion de la Fed, l'autre temps fort de la semaine aura lieu jeudi, avec la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



Si une hausse des taux de 50 points de base est largement anticipée à l'issue de son conseil des gouverneurs, les investisseurs scruteront avec attention les propos de sa présidente, Christine Lagarde.



'Toute l'attention se portera sur les annonces pour la suite: quel rythme en mars? quel niveau terminal pour le taux de dépôt et à quel horizon?', commente Julien Russo, gérant de portefeuille chez Swiss Life Asset Managers France.



