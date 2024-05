CAC 40 : prudence avant une série d'indicateurs

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse mardi matin, les investisseurs se montrant prudents à la veille de la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis alors que les statistiques du jour donneront un premier aperçu de l'évolution des prix.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin mai - recule de quatre points à 8209 points, annonçant un début de séance sur une note négative.



Les investisseurs comptent sur la série d'indicateurs économiques attendus dans les prochains jours pour permettre aux marchés de maintenir leur récente dynamique haussière, maintenant que la saison des résultats touche à sa fin.



En attendant le CPI américain, qui paraîtra demain, les intervenants surveilleront avec intérêt à 14h30 la publication aux Etats-Unis de l'indice des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis, qui devrait avoir peu changé en avril.



Si ces chiffres devaient être plus faibles que prévu, cela pourrait encourager la Fed à assouplir sa politique monétaire, alors que des chiffres supérieurs aux attentes retarderait encore l'échéance d'une baisse de taux.



Dans ce contexte, les investisseurs seront attentifs aux déclarations du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, qui s'exprimera dans l'après-midi à Amsterdam à l'occasion d'une conférence organisée par l'association des banques étrangères aux Pays-Bas.



La tendance sur les places européennes pourrait également dépendre des indicateurs économiques du jour, puisque les investisseurs prendront connaissance des derniers chiffres de l'inflation en Allemagne et en Espagne.



Sera également surveillé, en fin de matinée, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne, qui devrait confirmer que les perspectives économiques s'améliorent peu à peu dans la première économie d'Europe.



S'il s'est replié de 0,1% hier, l'indice CAC 40 avait auparavant aligné six séances consécutives de hausse pour revenir à des niveaux tous proches de ses records historiques.



Mais les analystes techniques rappellent aussi que la zone de 8250 points est dangereuse, beaucoup d'investisseurs semblant prêts à prendre des bénéfices à ce niveau, comme l'illustrent les réactions vendeuses qui ont souvent caractérisé l'atteinte de ce cap par le passé.



L'actualité se fait en revanche relativement calme du côté des résultats de sociétés même si les investisseurs surveilleront la publication du géant américain des magasins de bricolage, Home Depot, prévue avant l'ouverture de Wall Street.



Ce matin, le groupe chimique et pharmaceutique allemand Bayer a fait état de performances au premier trimestre en ligne avec les attentes et confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.



