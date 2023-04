CAC 40 : prudence en attendant l'inflation américaine

La Bourse de Paris devrait débuter sans grand changement mercredi matin après ses records de la veille, une certaine prudence l'emportant avant la statistique très attendue de l'inflation aux Etats-Unis.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin avril - grappille 4,5 points à 7402 points, annonçant une ouverture proche de l'équilibre.



Le marché parisien a gagné du terrain lors de huit des 10 dernières séances boursières pour finalement établir hier un nouveau plus haut historique au-delà des 7400 points.



Avec un gain de plus de 14% depuis le début de l'année, les investisseurs commencent à aspirer à une pause, comme l'illustre le peu d'empressement manifesté hier à Wall Street où les grands indices ont marqué le pas.



En l'absence de véritables catalyseurs, la Bourse de New York a terminé sans tendance marquée mardi, le Dow Jones ayant grappillé 0,3%, et le Nasdaq Composite s'étant replié de 0,4%.



Les publications d'indicateurs de premier plan vont reprendre ce mercredi et les intervenants suivront avec une certaine fébrilité les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui seront publiés en début d'après-midi.



Les économistes anticipent une hausse des prix de base de 0,4% en mars, contre 0,5% en février, c'est-à-dire la confirmation du scénario d'un ralentissement très graduel de l'inflation.



Cette relative inertie a de quoi laisser la Fed dans une position inconfortable et ouvrir la voie à une nouvelle hausse de taux de 25 points de base lors de sa réunion du 3 mai prochain.



Egalement au menu du jour, les stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis pourraient avoir un impact sur les cours du brut, qui n'ont cessé de se reprendre ces dernières semaines.



Plus globalement, les marchés boursiers semblent désormais manquer de carburant et les investisseurs peinent à trouver de nouveaux catalyseurs pour faire monter encore les indices, alors qu'un ralentissement économique se profile.



'L'objectif de court terme reste encore et toujours de valider durablement plusieurs clôtures de séance au-dessus de la zone des 7410 à 7440 points, afin de prolonger cette séquence haussière', estiment les équipes de Kiplink.



'L'indice CAC 40 a suffisamment d'éléments pour voir plus haut, il ne manque peut-être qu'un supplément de dynamisme pour que l'indice arrive à ses fins', ajoute la société de Bourse parisienne.



Le démarrage de la 'saison' des publications de résultats d'entreprises, ce vendredi, pourrait peut-être permettre de sortir les opérateurs de leur léthargie.



Les bénéfices des sociétés pourraient permettre de déterminer si le prochain mouvement sera haussier ou s'il pourrait y avoir une correction par rapport aux gains réalisés depuis le début de l'année.



A ce stade, les analystes attendent en moyenne un repli de 6,8% des bénéfices par action (BPA) des sociétés du S&P 500 au premier trimestre, selon le consensus établi par FactSet.



Il s'agirait de leur plus mauvaise performance depuis le deuxième trimestre 2020 (-31,8%), qui avait été frappé de plein fouet par les effets de la crise du Covid.



