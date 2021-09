CAC 40 : prudence, tous les regards braqués sur Francfort

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse jeudi matin en attendant les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), qui devrait enclencher aujourd'hui une étape majeure de son resserrement monétaire.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - cède 42 points à 6626,5 points, annonçant un début de séance plutôt prudent.



Les regards vont progressivement se tourner vers Francfort, où la BCE devrait signaler à l'heure du déjeuner son intention de réduire progressivement le rythme de ses rachats d'actifs.



La banque centrale rendra sa décision de politique monétaire à 13h45 avant une conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde, prévue à 14h30.



La BCE rachète actuellement pour 80 milliards d'euros par mois dans le cadre de son programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP) et pour 20 milliards d'euros par mois dans le cadre de son programme régulier de rachats d'actifs (APP).



Les observateurs s'attendent à ce que l'institution revienne à un rythme de rachats PEPP de l'ordre de 60 milliards d'euros par mois, en ligne avec le rythme d'achat du début de l'année, avant une poursuite graduelle de la réduction de ses rachats au fil du temps.



L'inflation atteint en effet des niveaux records en zone euro, le taux de chômage est revenu à des niveaux proches d'avant la pandémie, la vaccination de la population adulte de l'Union européenne dépasse désormais les 70% et la réouverture des économies après le confinement du printemps s'est bien passée.



'En somme, il y a de quoi se montrer plus optimiste sur les perspectives qu'il y a trois mois', résument les économistes de la banque privée Oddo BHF.



Le soutien persistant de la BCE est l'un des éléments à l'origine de la bonne performance des actifs à risque, et notamment de l'envolée de plus de 17% de l'indice paneuropéen Euro STOXX 50 depuis le début de l'année.



Mais au vu des atermoiements des indices boursiers européens depuis quelques semaines, les annonces de la BCE semblent avoir été largement anticipées par les marchés et elles ne devraient pas provoquer trop de remous dans la journée.



Pour l'heure, les rendements des emprunts d'Etat allemands, référence pour la zone euro, sont stables, celui à 10 ans continuant d'évoluer autour de -0,3%. Le rendement des OAT demeure lui aussi inchangé, à 0,01%.



Même stabilité pour l'euro, qui se traite autour de 1,1825 dollar.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.