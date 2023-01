CAC 40 : quelques achats à bon compte pour démarrer 2023

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse lundi matin pour la première séance de l'année 2023, les investisseurs réalisant quelques achats alors que la place parisienne a signé l'an dernier sa pire performance en plus de dix ans.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - avance de 40,5 points à 6511 points, annonçant un début de séance dans le vert.Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le marché parisien a perdu 9,5%, du jamais vu depuis 2011, tandis que Wall Street a essuyé sa pire performance annuelle depuis 2008, avec une perte de plus de 19% pour le S&P 500.L'ensemble des marchés, toutes classes d'actifs confondues, ont connu une année 2022 difficile, due au choc de la guerre en Ukraine, à la brusque remontée de l'inflation et au sévère resserrement monétaire orchestré par les grandes banques centrales de la planète.Les investisseurs veulent maintenant oublier l'exercice écoulé, en espérant que 2023 promette une petite éclaircie, ce qui semble loin d'être acquis au vu des conditions actuelles.La première semaine de trading imprime généralement la tendance générale sur les marchés d'actions, mais les indices boursiers pourraient se chercher une tendance en ce tout début d'année.Si les marchés ont mieux terminé l'année 2022 qu'ils ne l'avaient commencée, l'incertitude reste élevée, notamment au vu des signes grandissants du ralentissement économique mondial, et les investisseurs restent sous les feux de nombreux obstacles.Tous les regards seront rivés sur l'inflation, qui semble désormais proche de son pic, si elle ne l'a pas déjà atteint.L'atténuation des tensions inflationnistes pourrait conduire les grandes banques centrales à ralentir, voire à mettre fin à leur cycle de durcissement monétaire, ce qui pourrait signifier que les actifs à risque pourraient regagner un peu de leur attrait.Les échanges devraient toutefois rester peu étoffés en l'absence de nombreux participants en cette semaine du Nouvel An.En Europe, la matinée sera rythmée ce lundi par la publication des indices d'activité PMI définitifs pour le mois de décembre, qui devraient rappeler que la zone euro reste très exposée à un risque de récession au cours du premier semestre 2023.Les investisseurs auront davantage d'indicateurs à se mettre sous la dent en fin de semaine, avec notamment les chiffres très suivis de l'emploi américain du mois de décembre, attendus vendredi.Après la contre-performance de l'an dernier, les valorisations boursières sont devenues plus attrayantes, ce qui pourrait constituer une opportunité d'achat, surtout dans l'optique d'une récession limitée et de courte durée.Petite lueur d'espoir, l'indice CAC 40 n'a jamais aligné deux années consécutives de repli depuis 1991, la seule exception à la règle étant l'enchaînement négatif qui avait caractérisé les exercices 2001 (-20,5%) puis 2002 (-32,1%).Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.