CAC 40 : rebond en vue après le décrochage de la veille

La Bourse de Paris devrait légèrement rebondir vendredi à l'ouverture, le marché tentant de repartir de l'avant après avoir subi hier sa plus forte baisse depuis le début de l'année.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - progresse de 42,5 points à 6995 points, annonçant un redressement dans les premiers échanges.



Après 11 journées de hausse sur les 13 premières séances de l'année, l'indice-vedette avait brutalement corrigé hier en lâchant près de 1,9% à 6951 points.



Cette consolidation intervient alors que certains doutes commencent à émerger concernant la rapidité de l'assouplissement de la politique monétaire des grandes banques centrales de la planète.



Depuis Davos, plusieurs responsables de la Réserve fédérale et de la BCE ont envoyé aux marchés un message de fermeté et de détermination dans leur lutte contre l'inflation, un avertissement entendu par les intervenants de marché à une semaine de la réunion de la Fed.



Dans ce contexte, Wall Street a également fini dans le rouge jeudi soir, affectée par des prises de bénéfice après sa forte hausse des deux premières semaines de l'année.



Au coup de cloche final, le Dow Jones perdait près de 0,8%, tandis que le Nasdaq Composite lâchait environ 1%.



L'indice VIX de volatilité du marché américain s'est par ailleurs légèrement tendu pour revenir au-dessus de 20,5 points.



Certains stratèges estiment que les marchés sont allés trop haut et trop vite en ce début d'année 2023 et qu'ils pourraient maintenant éprouver le besoin de consolider.



Les investisseurs chercheront à y voir plus clair avec les statistiques attendues ce vendredi, à savoir les ventes de détail au Royaume-Uni et les ventes de logements anciens aux Etats-Unis.



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat évoluent peu, avec un dix ans américain qui se maintient autour de la barre des 3,40%.



Le dollar ne profite pas de la petite remontée des rendements pour amorcer le moindre rebond et cède encore du terrain face à l'euro, aux abords de 1,0830.



La faiblesse du billet vert contribue en revanche à la vigueur des cours des matières premières puisque le pétrole brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de plus de 0,5% à près de 80,8 dollars.



A noter que Netflix a présenté hier soir des résultats trimestriels sans grand éclat, mais l'annonce d'un nombre d'abonnés payants plus important que prévu dopait le titre du géant du streaming en cotations après-Bourse.



