CAC 40 : rebond en vue, mais les inquiétudes demeurent

La Bourse de Paris devrait amorcer un net rebond mercredi matin, le marché tentant de repartir de l'avant après avoir chuté de plus de 16% sur le mois écoulé.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - progresse de 161 points à 6120,5 points, laissant entrevoir un redressement des cours dans les premiers échanges.



Les investisseurs semblent vouloir croire aux rumeurs rapportant que l'Ukraine serait prête à renoncer à intégrer l'OTAN, ce qui pourrait faciliter les pourparlers de paix et l'arrêt des hostilités.



Hier matin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était déjà dit ouvert à des discussions concernant l'autonomie du Donbass et la neutralité de l'Ukraine.



Toutes ces informations offrent une lueur d'espoir dans la résolution d'un conflit qui a fortement ébranlé les marchés mondiaux au cours des dernières semaines.



Les inquiétudes entourant les conséquences économiques du conflit n'ont pas disparu pour autant.



Les intervenants de marché savent que la brutalité de la guerre et les sanctions qui l'accompagnent induisent un risque élevé de stagflation, c'est-à-dire de ralentissement économique couplé à une forte inflation, à plus ou moins court terme.



La raréfaction des matières premières, en particulier, devrait induire des ruptures importantes dans les chaines de production dont les effets seront négatifs sur la croissance, notamment par le biais d'une accélération de l'inflation.



Les cours pétroliers continuent de faire preuve d'une grande fermeté ce matin, avec un baril de Brent en hausse de 2,2% à 130,8 dollars et un WTI qui affiche une progression de 2% à 126,1 dollars.



L'identification des risques 'stagflationnistes', voire même 'récessionnistes' selon certains, conduit les investisseurs à adopter un positionnement plus prudent et à réduire leur exposition aux actifs risqués.



Sur les marchés d'actions, bon nombre d'analystes recommandent de se porter sur des segments jugés défensifs comme la santé ou la consommation de base.



Dans une note diffusée hier, les stratèges d'UBS conseillaient à leurs clients de privilégier le secteur des matières premières, grand bénéficiaire de l'envolée actuelle des cours de l'énergie, mais aussi de commencer à bâtir des positions en vue de la transition énergétique.



Ils préconisent également d'anticiper le mouvement à venir de hausses des taux d'intérêt, notamment en renforçant leur exposition aux valeurs financières, qui ont tendance à profiter du renchérissement du loyer de l'argent.



