CAC 40 : rebond en vue pour la première séance de 2022

La Bourse de Paris devrait ouvrir en petite hausse lundi matin, laissant entrevoir un rebond après le recul de vendredi, même si les volumes s'annoncent toujours allégés, de nombreux investisseurs n'étant pas encore rentrés de leurs congés de fin d'année.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - progresse de 33 points à 7176 points, annonçant un début de séance dans le vert.



Vendredi, le marché parisien avait achevé la dernière séance de l'année sur une perte de 0,2% à 7160 points, sans parvenir à accrocher le seuil des 7200 points.



Le CAC a toutefois généré de solides gains sur le mois de décembre (+4%) et sur l'ensemble de l'exercice 2021, avec une hausse de presque 29%, ce qui en fait sa meilleure performance annuelle depuis 1999.



Cette première séance boursière de l'année devrait rester relativement calme en l'absence d'actualités majeures et d'événements importants sur le front économique.



Les investisseurs attendent toutefois la publication, en cours de matinée, des derniers indices PMI manufacturiers en Europe qui permettront de sa faire une idée de la conjoncture en Europe et de l'impact d'Omicron.



Les opérateurs, qui espèrent que la vie sociale et économique va progressivement se normaliser en 2022, vont ainsi pouvoir commencer à peaufiner leur stratégie pour nouvelle cette année.



Alors que la planète entre dans la troisième année de la pandémie, les marchés boursiers risquent néanmoins de se trouver confrontés aux mêmes incertitudes que l'an dernier.



Les investisseurs misent évidemment sur une poursuite en 2022 des bonnes performances de l'année écoulée et un bon démarrage du mois de janvier leur permettrait de conforter leur optimisme.



Bon nombre de stratèges rappellent que lorsque le S&P 500, l'indice vedette de la Bourse de New York, affiche des gains sur les cinq premières séances de l'année, cette tendance positive se prolonge sur l'ensemble de l'année dans 86% des cas.



L'agenda économique des jours à venir assurera de l'animation pour cette première semaine de l'année 2022, avec en point d'orgue principal le rapport mensuel sur l'emploi américain prévu vendredi.



Une nouvelle saison des résultats débutera ensuite à la mi-janvier, ce qui ne manquera pas de donner le 'la' de ce début d'année.



Autre élément déterminant pour les marchés, le tournant restrictif amorcé par la Fed va prendre forme dans les mois qui viennent et les investisseurs guetteront avec attention les indications à venir concernant le début du relèvement de ses taux.



'Une phase de remontées des taux n'est statistiquement pas négative pour les marchés actions, à condition que celles-ci soient progressives et que le calendrier soit lisible', rappelle-t-on à La Financière de l'Echiquier.



A Paris, un consensus semble se dessiner autour d'un objectif situé à 7500 points pour 2022, ce qui représenterait une hausse de l'ordre de 4,5% par rapport aux niveaux actuels.



