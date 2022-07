CAC 40 : retour au calme au lendemain de la BCE

Après la séance très volatile de la veille, la Bourse de Paris devrait démarrer sur une note de prudence vendredi matin, les marchés tentant de digérer dans le calme les nombreuses annonces de la BCE.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison août - sur l'indice CAC 40 se replie de 31,5 points à 6167 points, annonçant un début de séance en léger repli.



La BCE a mis fin hier à une décennie de taux négatifs en optant pour une hausse du loyer de l'argent de 50 points de base en réaction au renforcement constant des risques d'inflation dans la zone euro.



Le communiqué de politique monétaire de l'institution et la conférence de presse donnée par Christine Lagarde, sa présidente, ont par ailleurs renforcé les anticipations de nouvelles hausses de taux d'ici à la fin de l'année.



'La détérioration de la conjoncture économique au cours des prochains mois pourrait toutefois conduire à une réduction précoce du cycle de resserrement', tempère Dave Chappell, gérant senior marché obligations d'Etat chez Columbia Threadneedle Investments.



Les investisseurs ont surtout retenu la création du nouvel outil anti-fragmentation baptisé 'PTI', destiné à assurer la bonne transmission de l'orientation monétaire dans tous les pays de la zone euro.



Dans un concours de circonstances inédit, l'effondrement du gouvernement de coalition italien et la démission de son chef Mario Draghi ont entraîné un brusque élargissement des écarts de rendement entre l'Italie et les Bunds allemands.



Le taux du Bund allemand à dix ans se détend ainsi vers 1,21%, tandis que celui de l'emprunt italien de référence ressort à 3,52%.



Sur le marché des changes, l'euro repart à la baisse ce matin pour se traiter autour de 1,0185 dollar.



Du côté des indicateurs attendus dans la matinée, les investisseurs suivront principalement la publication des indices PMI préliminaires en zone euro.



Au mois de juin, le PMI composite européen - qui avait bien tenu jusque-là - avait fini par flancher. A 52 points, il reste certes en territoire d'expansion, mais est passé sous sa moyenne historique.



Lors de son intervention d'hier, la BCE a reconnu que les risques de récession étaient toujours présents et que l'inflation resterait forte, voir plus élevée qu'aujourd'hui au cours des prochains mois.



Les investisseurs veulent savoir si les PMI sont désormais susceptibles de s'approcher du seuil fatidique des 50 points, frontière séparant contraction de expansion de l'activité.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.