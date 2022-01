CAC 40 : retour au calme en attendant la Fed

La Bourse de Paris devrait tenter un retour au calme mercredi matin dans un contexte qui demeure toujours à la nervosité à quelques heures des annonces de la Fed.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - progresse de 47,5 points à 6882 points, annonçant un début de journée en territoire positif.



Après pas mal de turbulences en cours d'après-midi, le marché parisien avait réussi à terminer la séance de mardi sur un gain de 0,7% à 6837 points, mais en-dessous de son support de moyen terme de 6850 points.



De son côté, Wall Street a conservé une attitude prudente hier, le Dow Jones s'étant tassé de 0,2% à 34298 points, tandis que le Nasdaq Composite lâchait 2,3% à 13539 points.



'Les inquiétudes entourant les futures hausses de taux d'intérêt et la montée des prix de l'énergie ont pesé sur le moral des investisseurs', expliquent les analystes de Liberum.



Le rebond devrait donc rester limiter à Paris ce mercredi en attendant le communiqué de politique monétaire que publiera la Réserve fédérale dans la soirée.



Le comité stratégique devrait pour l'instant laisser ses taux d'intérêt inchangés, mais son président Jerome Powell pourrait fournir de précieuses indications sur la prochaine trajectoire des hausses de taux.



L'autre grande inconnue reste évidemment la situation géopolitique tendue en Ukraine, les investisseurs redoutant toujours le scénario d'une attaque de la Russie.



'A ce stade, une invasion du territoire Ukrainien à grande échelle nous semble improbable', juge néanmoins Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.



'Les coûts et les conséquences d'une telle opération sont dissuasifs', précise l'analyste. 'En revanche, nous pourrions voir les forces russes entrer officiellement dans le Donbass', prévient-il.



Du coté des indicateurs américains, la journée s'annonce relativement calme mercredi, même si les acteurs de marché prendront connaissance des ventes de logements neufs en début d'après-midi.



En raison des incertitudes sur la conjoncture, les valeurs technologiques ont été en difficulté ces dernières semaines, mais la dynamique pourrait peut-être s'inverser suite à la publication des résultats de Microsoft.



Le géant américain des logiciels a fait état hier soir de performances trimestrielles supérieures aux prévisions et son titre progressait dans les échanges d'avant-Bourse en raison des perspectives favorables affichées par le groupe dans les métiers du 'cloud'.



