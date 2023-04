CAC 40 : sans grande orientation en attendant les PMI

La Bourse de Paris est attendue sans grand changement vendredi à l'ouverture d'une séance qui sera surtout dominée par la publication des indices PMI sur l'activité dans le secteur privé de la zone euro.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance avril - avance de 3,5 points à 7543,5 points, laissant entrevoir une hausse symbolique en début de séance.



Hier, le marché parisien avait conclu la journée sur un recul anecdotique de 0,1% à 7538 points, tiraillée entre la bonne tenue des valeurs du luxe et le lourd repli du secteur automobile.



Alors que le CAC sort d'un vigoureux 'rally', qui lui a permis de grimper de presque 6% sur le mois écoulé, les investisseurs semblent commencer à aspirer à une pause.



A Wall Street, les places américains ont également fini dans le rouge hier sous le coup d'indicateurs économiques et de résultats d'entreprise ayant renforcé le scénario d'une prochaine récession.



Si les analystes n'envisagent que peu de signaux techniques négatifs à court terme, les marchés semblent à la recherche d'éléments susceptibles de les faire gravir un nouvel étage.



La tendance pourrait évoluer dans la matinée avec la publication des résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achat (PMI) du secteur privé dans les économies européennes au mois 'avril.



Après avoir touché un creux de 47,3 en octobre dernier, le PMI 'composite' de la zone euro a monté pendant cinq mois consécutifs pour s'établir à 53,7 en mars, ce qui implique une croissance de l'ordre de 0,5% sur le premier trimestre.



Si le reflux des tensions au niveau des prix de l'énergie constitue un motif de soulagement, il existe encore une grande disparité entre le dynamisme du secteur des services et la morosité dans l'industrie manufacturière.



Pour les économistes d'Oddo BHF, cette dichotomie incite à une certaine prudence.



'Le panorama n'est pas totalement dégagé des risques baissiers', estime la banque privée dans une récente publication.



'Depuis quelques semaines en effet, le stress bancaire a monté, ce qui présage un nouveau durcissement des conditions de crédit', ajoutent ses analystes.



'La politique monétaire est restrictive, sans espoir d'assouplissement à court terme', rappelle Oddo.



Au-delà des préoccupations macroéconomiques, la cote reste animée par de nombreuses publications de résultats d'entreprises.



L'éditeur de logiciels allemand SAP puis le géant américain des produits de grande consommation doivent, entre autres, dévoiler leurs comptes dans la journée.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans reste affaibli par le moindre goût du risque manifesté par les investisseurs, qui privilégient les actifs refuge.



En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la région, reflue autour de 2,44%, dans le sillage de statistiques ayant montré un net reflux de l'inflation Outre-Rhin.



En amont de la publication des indices PMI, l'euro se stabilise autour de 1,0965 dollar tandis que les cours pétroliers poursuivent leur repli.



Le baril de Brent de la mer du Nord cède 0,2% pour repasser sous le seuil des 81 dollars et celui du brut léger américain décroche de 2,4% à 77,3 dollars.



A noter que la séance pourrait se révéler un peu plus volatile qu'à l'accoutumée en raison de la journée des 'trois sorcières', marquée par l'échéance de contrats à terme et l'arrivée à expiration d'options.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.