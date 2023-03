CAC 40 : séance de transition après Powell et avant l'emploi

La Bourse de Paris est attendue sans grand changement jeudi, les investisseurs continuant de digérer les propos intransigeants tenus ces deux derniers jours par le président de la Réserve fédérale.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - recule de seulement neuf points à 7321 points, annonçant une séance de transition après l'agitation des dernières 48 heures.



Les marchés d'actions n'ont pas particulièrement apprécié les dernières déclarations de Jerome Powell, le patron de la Fed, comme en témoigne le repli de 0,7% essuyé par le CAC sur les deux dernières séances de Bourse.



Pour les analystes de Capital Economics, les commentaires de Powell ont constitué une véritable 'bombe' pour ce qui concerne les anticipations des marchés en termes de taux d'intérêt.



'Son discours devant la Congrès a entraîné une révision matérielle de nos prévisions concernant la trajectoire des taux directeurs américains, avec des risques à court terme désormais clairement orientés à la hausse', indique le bureau d'études londonien.



Au cours de son audition hier devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, Powell a néanmoins indiqué 'qu'aucune décision n'avait été prise' quant à l'ampleur de la hausse des taux de la prochaine réunion de la Fed, qui se tiendra dans deux semaines.



La réaction des investisseurs a finalement été modérée, puisque Wall Street a réussi à finir autour de l'équilibre hier, le Dow Jones ayant reculé de 0,2% mais le Nasdaq Composite ayant repris 0,4%.



Contre toute logique, l'attitude tranchée du président de la Fed n'a pas provoqué de vive hausse des rendements obligataires américains, avec un papier à 10 ans qui continue d'évoluer dans la zone des 3,97% après avoir inscrit la semaine passée des plus hauts de trois mois au-delà de 4%.



Les nouvelles prévisions du marché suggèrent pourtant que la Fed pourrait relever ses taux lors de chacune des quatre réunions prévues d'ici fin juillet pour les porter au-delà de 5,4%.



Au-delà de conditions financières plus tendues, le message de la Fed implique une trajectoire de croissance affaiblie sous l'effet du renchérissement du loyer de l'argent.



Dans ce contexte, un certain attentisme devrait l'emporter à la veille de la publication des chiffres mensuels des créations d'emploi aux Etats-Unis, auxquels la Réserve fédérale est particulièrement attentive.



D'après les stratèges de Barclays, des chiffres meilleurs que prévu renforceraient significativement les chances d'une hausse de 50 points de base dans deux semaines.



'Plus spécifiquement, nous pensons que la barre en vue d'une telle décision a été abaissée, ce qui signifie qu'un chiffre de plus de 200.000 créations d'emplois pourrait constituer un éventuel catalyseur', prévient la banque britannique.



Le seul indicateur au programme aujourd'hui, les inscriptions hebdomadaires au chômage, devrait en ce sens confirmer que la tendance de fond demeure à la tension sur le marché du travail.



